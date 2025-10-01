Ελλάδα Άγιος Δημήτριος Τροχαίο Ανήλικοι

Άγιος Δημήτριος: Μηχανή παρέσυρε παιδάκι 2,5 ετών και το εγκατέλειψε - Συνελήφθη αργότερα ο αναβάτης

Το παιδάκι έχει τραυματιστεί ελαφρώς.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Update: 21:47

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης (1/10), με ανήλικο 2,5 ετών που βρισκόταν σε καροτσάκι να παρασύρεται από μοτοσικλέτα.

Σημειώνεται ότι ο μοτοσικλετιστής εγκατέλειψε το σημείο.

Παρ' όλα αυτά, ο δικυκλιστής εντοπίστηκε επί της οδού Κρόνου στον Άγιο Δημήτριο και οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα Ελληνικού για την σύλληψή του.

