Άγιος Δημήτριος: Μηχανή παρέσυρε παιδάκι 2,5 ετών και το εγκατέλειψε - Συνελήφθη αργότερα ο αναβάτης
Το παιδάκι έχει τραυματιστεί ελαφρώς.
Update: 21:47
Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης (1/10), με ανήλικο 2,5 ετών που βρισκόταν σε καροτσάκι να παρασύρεται από μοτοσικλέτα.
Σημειώνεται ότι ο μοτοσικλετιστής εγκατέλειψε το σημείο.
Το παιδάκι έχει τραυματιστεί ελαφρώς.
Παρ' όλα αυτά, ο δικυκλιστής εντοπίστηκε επί της οδού Κρόνου στον Άγιο Δημήτριο και οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα Ελληνικού για την σύλληψή του.