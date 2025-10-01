ΗΠΑ: Τραγικός θάνατος για 17χρονη Ελληνίδα και φίλη της - Παρασύρθηκαν από όχημα συμμαθητή τους

Θρήνο στην ελληνική κοινότητα στις ΗΠΑ σκόρπισε ο τραγικός θάνατος της 17χρονης Μαρίας Νιώτη (Maria Niotis) και μιας φίλης της, σε τροχαίο που σημειώθηκε στο Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, το βράδυ της Δευτέρας (29/9).

Η 17χρονη ομογενής και η φίλη της, Isabella Salas κινούνταν με ποδήλατα σε δρόμο του Κράνφορντ, όταν παρασύρθηκαν θανάσιμα από το όχημα που οδηγούσε ανήλικος συμμαθητής τους. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, όμως στη συνέχεια συνελήφθη από τις Αρχές.

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό

Όπως αναφέρει ο Εθνικός Κήρυκας, η αστυνομία του Κράνφορντ ειδοποιήθηκε στις 5:26 το απόγευμα της Δευτέρας για δυο κορίτσια που παρασύρθηκαν από όχημα στην οδό Μπερνσάιντ.

Τα δύο κορίτσια οδηγούσαν τα ηλεκτρικά τους ποδήλατα, προκειμένου είτε να μεταβούν είτε να επιστρέψουν από εκδήλωση του σχολείου. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τις δυο μαθήτριες τραυματισμένες. Στην συνέχεια, διακομίστηκαν σε παρακείμενο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Η Μαρία Νιώτη με τη φίλη της Isabella Salas, που βρήκαν τραγικό θάνατο στα 17 τους χρόνια. Φωτό: GoFundMe

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια της 17χρονης είχε καταγγείλει τον δράστη τους τελευταίους τρεις μήνες για παρενόχληση σε βάρος της κόρης τους. Οι καταγγελίες έγιναν τόσο στο σχολείο, όσο και την Αστυνομία, χωρίς όμως να επακολουθήσει κάποια σοβαρή αντίδραση.

Μάλιστα, η ίδια πηγή θέλει τον 17χρονο οδηγό να είναι γιος ενός αστυνομικού και ανιψιός ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού της Αστυνομίας.

«Νόμιζα ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς, γιατί έβλεπα κόσμο να τρέχει πανικόβλητος», δήλωσε η Κάθι Ντόνλιν, κάτοικος της γειτονιάς, ενώ άλλη γειτόνισσα υπογράμμισε, μιλώντας στο ABC, ότι «τα αυτοκίνητα περνούν συχνά με υπερβολική ταχύτητα και είναι πολύ επικίνδυνο».

«Ένα λουλούδι που κόπηκε πρόωρα»

Την θλίψη του για το γεγονός εξέφρασε, μιλώντας στον Εθνικό Κήρυκα ο Μητροπολίτης του Νιου Τζέρσεϊ, κ. Απόστολος, ο οποίος γνωρίζει το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον της 17χρονης. Η Μαρία ήταν κόρη ενοριτών της Κοινότητας Αγίας Τριάδος στο Ουέστφιλντ.

Ειδικότερα, ο κ. Απόστολος δήλωσε ότι μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός τέλεσε τρισάγιο «για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή της αδικοχαμένης Μαρίας». Όπως σημείωσε, ήρθε σε επικοινωνία με τον θείο της νεαρής, τον οποίο γνωρίζει προσωπικά, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια και τη διάθεσή του να σταθεί δίπλα στην οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη θλίψη που επεσκίασε το σπίτι τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Μαρία ήταν μόλις 17 ετών, ένα λουλούδι της Ομογένειας μας, που κόπηκε πρόωρα και άδικα», τόνισε ο Μητροπολίτης, προσθέτοντας ότι «είναι χρέος όλων μας να συμπαρασταθούμε στην οικογένεια, που βιώνει μια ανείπωτη τραγωδία».

Ο κ. Απόστολος κατέληξε σημειώνοντας ότι θα επισκεφθεί την οικογένεια για να μεταφέρει προσωπικά τα συλλυπητήριά του, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «η προσευχή και η αλληλεγγύη της Ομογένειας θα απαλύνουν, όσο είναι δυνατόν, τον πόνο των ανθρώπων αυτών», κατέληξε ο κ. Απόστολος.

Η είδηση του θανάτου των δυο νεαρών κοριτσιών προκάλεσε συγκίνηση στους οικείους και τους φίλους των γονέων τους, με ομάδα εξ αυτών να συστήνουν ηλεκτρονική εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων της κηδείας τους στην πλατφόρμα GoFundMe.