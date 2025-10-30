Νιου Τζέρσεϊ: «Θεέ μου, βιαστείτε» - Οι πρώτες κλήσεις μετά τη θανατηφόρα παράσυρση 17χρονης Ελληνίδας

Τον πανικό, την απελπισία και την αγωνία των κατοίκων δευτερόλεπτα μετά τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Ελληνοαμερικανίδας Μαρίας Νιώτη και της φίλης της Ιζαμπέλα Σάλας, στο Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, στις 29 Σεπτεμβρίου αποτυπώνουν τα ηχητικά ντοκουμέντα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Όπως έγινε γνωστό ο οδηγός που «έσπειρε» τον θάνατο ήταν ο Βίνσεντ Μπατιλόρο, συμμαθητής των κοριτσιών και πρώην σύντροφος της Μαρίας.

«Παρακαλώ στείλτε ένα ασθενοφόρο. Γρήγορα, δεν ξέρω τι συνέβη. Κάποιος είναι πεσμένος μπροστά στο σπίτι μου» ακούγεται να λέει μια γυναίκα στον αστυνομικό του 911 (σ.σ. η Άμεση Δράση των ΗΠΑ).

«Τι συνέβη;» ακούγεται να ρωτάει ο αστυνομικός με τη γυναίκα να απαντά «ένα μαύρο SUV παρέσυρε και χτύπησε κάποια άτομα» για να διευκρινίσει σε νέα ερώτηση «δύο άτομα, βιαστείτε, ελάτε γρήγορα».

«Κανείς δεν έχει τις αισθήσεις του, όλοι είναι νεκροί, είναι θανατηφόρο», «υπάρχει ένα κορίτσι εδώ στο δρόμο... Μόλις βγήκα έξω, υπάρχει ένα κορίτσι στο δρόμο και υπάρχει ένα αυτοκίνητο, Θεέ μου, παρακαλώ βιαστείτε. Θεέ μου, Θεέ μου» είπαν άλλοι αυτόπτες μάρτυρες που κάλεσαν τις αρχές, σύμφωνα με το Fox News.

Υπενθυμίζεται πως η οικογένεια της ομογενούς είχε καταγγείλει τον δράστη κατά τους τελευταίους τρεις μήνες για παρενόχληση εις βάρος της κόρης τους καθώς μεταξύ άλλων φέρεται να την παρακολουθούσε, τόσο στο σχολείο, όσο και την αστυνομία, χωρίς όμως να ακολουθήσει κάποια σοβαρή αντίδραση.

CRANFORD CRASH: News 12 has obtained the 911 calls released from a hit-and-run crash in Cranford that claimed the lives of two 17-year-old girls. https://t.co/CFOhUmQgug#News12NJ #911Call pic.twitter.com/qeiQAi2t5s — News12NJ (@News12NJ) October 28, 2025

Τον συνέλαβαν και λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post o 17χρονος δράστης Βίνσεντ Μπατιλόρο λίγες ώρες πριν συλληφθεί από τις αρμόδιες Αρχές, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον χαμό των δυο κοριτσιών σε ζωντανή μετάδοση στο YouTube από το προσωπικό του κανάλι στην πλατφόρμα. Στη συνέχεια, μάλιστα... παραπονιόταν πως ντόπιοι εξαπέλυσαν απειλές κατά της οικογένειάς του «για όλη αυτή την ιστορία» και «όλο το δράμα», ενώ υποστήριξε ότι έχει «εκφοβιστεί» για παλαιότερες «ψευδείς κατηγορίες».

Ωστόσο αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αφού συνελήφθη μετά το τροχαίο, ο ίδιος έσπευσε να παραδοθεί στον πρώην αστυνομικό πατέρα του χωρίς ωστόσο να του απαγγελθούν κατηγορίες. Αυτό έγινε πολύ αργότερα και αφού είχε ξεκαθαρίσει η υπόθεση.

«Γιατί αφέθηκε ελεύθερος στον πατέρα του μετά από όλα όσα συνέβησαν. Η οικογένεια θέλει να μάθει γιατί δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες εκείνο το βράδυ»», ήταν τα λόγια του δικηγόρου Μπρεντ Μπράμι που εκπροσωπεί την οικογένεια της 17χρονης Μαρίας Νιώτη.