Δολοφονία 17χρονης Ελληνίδας: Λίγο πριν συλληφθεί ο δράστης έλεγε «θερμά συλλυπητήρια» σε βίντεο

Ο έφηβος Βίνσεντ Μπατιλόρο είναι ο νεαρός που κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία των δυο 17χρονων κοριτσιών, της ομογενούς Μαρίας Νιώτη και της Ιζαμπέλα Σάλας, τη Δευτέρα (29/9), όταν τις παρέσυρε μέχρι θανάτου με το αυτοκίνητό του.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, ο 17χρονος δράστης λίγες ώρες πριν συλληφθεί από τις αρμόδιες Αρχές, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον χαμό των δυο κοριτσιών σε ζωντανή μετάδοση στο YouTube από το προσωπικό του κανάλι στην πλατφόρμα.

Στη συνέχεια, μάλιστα... παραπονιόταν πως ντόπιοι εξαπέλυσαν απειλές κατά της οικογένειάς του «για όλη αυτή την ιστορία» και «όλο το δράμα», ενώ υποστήριξε ότι έχει «εκφοβιστεί» για παλαιότερες «ψευδείς κατηγορίες».

«Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνέβη και δεν ξέρω καν αν πρέπει να το μοιραστώ αυτή τη στιγμή... αυτό θα είναι στα χέρια του Ιησού, όλα θα πάνε καλά, θα το τακτοποιήσω», είπε και συμπλήρωσε πως «...υπάρχουν περισσότερα στην ιστορία, αλλά και πάλι, δεν θα έχω την εξουσιοδότηση να σχολιάσω», υπογράμμισε ατάραχος στο βίντεο του.

«Ήταν έξω από το σπίτι της για μήνες»

Οικογένεια και φίλοι των άτυχων κοριτσιών ισχυρίστηκαν ότι ο φερόμενος ως δολοφόνος παρακολουθούσε τη Μαρία για μήνες πριν από το θανατηφόρο τροχαίο ενώ μια κοινή φίλη των θυμάτων εξήγησε στην εφημερίδα The Post: «Πώς μπορείς να κάθεσαι μπροστά στο σπίτι κάποιου για τρεις μήνες; Ήταν εκεί έξω μπροστά στο σπίτι της, στο ίδιο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητό του, για τρεις μήνες», είπε συντετριμμένη η κοπέλα και πρόσθεσε: «Το είδα! Πες μου. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό; Πρέπει να πάει φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του», πρόσθεσε. «Πήρε δύο ζωές. Θα έπρεπε τουλάχιστον να αφήσει τη μία», τόνισε.

Παράλληλα, οι οικογένειες των θυμάτων ισχυρίστηκαν ότι το τροχαίο ήταν προμελετημένο, ενώ για τη γιαγιά της Μαρίας η καταδίκη του Μπατιλόρο, ο οποίος πρόκειται να γίνει 18 ετών στις αρχές του επόμενου μήνα, δεν αποτελεί παρηγοριά.