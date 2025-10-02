«Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»: Συγκλονίζει η γιαγιά της 17χρονης ομογενούς

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της νεαρής 17χρονης Μαρίας Νιώτη, που δολοφονήθηκε όταν ένας συνομήλικός της που την παρενοχλούσε επί μήνες, την χτύπησε με το θηριώδες τζιπ του, την παρέσυρε πολλά μέτρα και την εγκατέλειψε ετοιμοθάνατη στο δρόμο, σε μία μικρή κοινότητα του Νιού Τζέρσι στις ΗΠΑ.

Η πρώτη που αντιλήφθηκε πως η άτυχη Μαρία ήταν νεκρή ήταν η γιαγιά της, της οποίας η εγγονής ξεψύχησε στα χέρια της.

Μιλώντας στο Mega, η γιαγιά της 17χρονης προχώρησε σε τρομερές λεπτομέρειες από την στιγμή που είδε δολοφονημένη την εγγονή της. «Πώς να είμαστε δυνατοί, πώς να είμαστε δυνατοί όταν πήγα και λέω του γιού μου, αυτό είναι το παιδί μας, το εγγόνι μας είναι αυτό. Εκείνος δεν το γνώρισε. Και του έλεγα, Μαρία μου, θα έρθουνε να σε βοηθήσουνε, αλλά εκείνο ήτανε κομμάτια. Μαρία μου, υπομονή και ανοίγει το στόμα του δύο φορές και μου κάνει, αχ, αχ και ξεψύχησε το παιδί μας».

«Όχι μαμά μη μου λες τέτοια» - Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της Μαρίας

«Το είδα, εγώ το είδα, το πρωτογνώρισα νεκρό. Το χτύπησε στο σπίτι μου απ’ έξω και το τραβούσε κάτω από το αυτοκίνητο με το ποδήλατό του. Του έσπασε τα κόκκαλά του, τα πόδια του, τη σπονδυλική του στήλη. Το κεφάλι του, δεν το γνώριζες το παιδί. Δεν το γνώριζες» αποκαλύπτει η γιαγιά της 17χρονης και συνεχίζει προκαλώντας ανατριχίλα: «Και λέω του γιου μου, Μπάμπη είναι η Μαρία. ‘’Όχι μαμά μου μη λες τέτοια πράγματα’’. Του λέω, τη γνώρισα, γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο και το πόδι του, γιατί ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι και τα μαλλάκια του. Από εκεί το γνώρισα, δεν γνωριζότανε, διότι το τραβούσε με τη μούρη στο τσιμέντο και το σώμα του, του το έσπασε και του το έγδαρε», υπογραμμίζει.

Ο 17χρονος που δολοφόνησε σκόπιμα τη Μαρία και τη φίλη της Ιζαμπέλα με το θηριώδες τζιπ του, τις παρέσυρε με τα ποδήλατα τους να σέρνονται κάτω από το αυτοκίνητο και τις εγκατέλειψε να πεθάνουν αβοήθητες συνελήφθη, κατηγορείται πλέον για δύο ανθρωποκτονίες από πρόθεση. «Πήρε αυτό που του αξίζει. Ελπίζω να σαπίσει στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του», είπε φίλης της 17χρονης.

«Σκότωσε το εγγόνι μου μπροστά μου - Το άλλο δίδυμο κλαίει όλη μέρα»

Για τη γιαγιά της, η σύλληψη του δράστη δεν είναι παρηγοριά αφού όπως υποστήριξε: «Δεν μπορώ όμως να το περάσω αυτό το πράγμα, να σκοτώσει το παιδί μου μπροστά μου, μπροστά μου σκότωσε το εγγόνι μου 17 χρονών. Μία κούκλα, ένα χαριτωμένο παιδάκι. Μας πήρε το αγγελούδι μου, μία την είχε η κόρη μου, μία κι έναν γιο, δίδυμα ήταν αυτά τα παιδιά, δίδυμα» εξηγεί και προσθέτει η γιαγιά της Μαρίας: «Τώρα το άλλο δίδυμο κλαίει κάθε μέρα. Που είναι η αδελφή μου μου λέει γιαγιά, που είναι η αδελφή μου. Τι να σου κάνω Τζορτζ, τι να σου κάνω παιδί μου, τι να σου κάνω. Όλοι την θέλουμε πίσω, αλλά δεν μπορούμε. Αφού δεν θέλει ούτε στην κηδεία να έρθει την Παρασκευή. Λέει, μαμά, δεν θέλω να πάω να δω την αδελφή μου μέσα στο φέρετρο».

Όπως καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίας, όπως όλη η γειτονιά γνώριζε, ο 17χρονος δράστης είναι συγγενής αστυνομικού Διευθυντή. Για αυτό τον άφηναν ανενόχλητο, ενώ επί μήνες παρενοχλούσε και απειλούσε το κορίτσι με τους γονείς της επανειλημμένα να είχαν ζητήσει βοήθεια και προστασία.

Η κηδεία της Μαρίας Νιώτη θα γίνει την Παρασκευή (3/10) στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στο Union του Νιού Τζέρσι.