ΗΠΑ: Stalker ο οδηγός που παρέσυρε την 17χρονη Ελληνίδα και μια φίλη της - «Tην παρακολουθούσε μήνες»

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η κοινότητα του Κράνφορντ, στο Νιου Τζέρσεϊ, μετά από ένα φονικό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε δύο 17χρονες μαθήτριες, την ελληνικής καταγωγής Μαρία Νιώτη και την φίλη της Ιζαμπέλα Σάλας. Τα δύο κορίτσια οδηγούσαν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο το απόγευμα της Δευτέρας, όταν παρασύρθηκαν από μαύρο SUV, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα.

Πώς έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με τις αρχές, το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29/9) περίπου στις 17:26 (τοπική ώρα) στη λεωφόρο Μπερνσάιντ. Ο 17χρονος οδηγός του οχήματος, που ταυτοποιήθηκε ως ο φερόμενος υπαίτιος, δεν σταμάτησε στον τόπο του δυστυχήματος, αλλά αργότερα τέθηκε υπό κράτηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί κατηγορίες.

Τα δύο κορίτσια οδηγούσαν τα ηλεκτρικά τους ποδήλατα, προκειμένου είτε να μεταβούν είτε να επιστρέψουν από εκδήλωση του σχολείου.

Οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μόλις δύο λεπτά μετά την κλήση, όμως παρά τις προσπάθειες διάσωσης, οι δύο έφηβες κατέληξαν στο νοσοκομείο. Οι ερευνητές συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, εστιάζοντας σε ένα μαύρο Jeep Compass του 2021 με φιμέ τζάμια, που εθεάθη στην περιοχή.

Stalker o 17χρονος

Η τραγωδία παίρνει ακόμη πιο σκοτεινή διάσταση, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail συγγενείς και φίλοι των θυμάτων ισχυρίζονται ότι οι κοπέλες γνώριζαν τον οδηγό. Επίσης όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες γείτονες έβλεπαν τον συλληφθέντα τους τελευταίους τρεις μήνες έξω από το σπίτι μιας εκ των θυμάτων υπονοώντας ότι πρόκειται για stalker.

Μάλιστα, όπως τονίζουν, είχαν κατατεθεί περιοριστικά μέτρα σε βάρος του μετά από καταγγελίες για παρενόχληση και καταδίωξη. Οι καταγγελίες έγιναν τόσο στο σχολείο, όσο και την Αστυνομία, χωρίς όμως να επακολουθήσει κάποια σοβαρή αντίδραση.

Μάλιστα, η ίδια πηγή θέλει τον 17χρονο οδηγό να είναι γιος ενός αστυνομικού και ανιψιός ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού της Αστυνομίας.

Η είδηση του θανάτου των δύο κοριτσιών βύθισε στο πένθος το Κράνφορντ, μια μικρή, κοινότητα όπου «όλοι γνωρίζονται με όλους», λένε οι κάτοικοι. Από το ίδιο βράδυ, πλήθος ανθρώπων – συγγενείς, συμμαθητές, φίλοι αλλά και άγνωστοι – κατέφτασαν στο σημείο αφήνοντας λουλούδια και κεριά. Μάλιστα έχουν ξεκινήσει και μια ηλεκτρονική εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων της κηδείας τους στην πλατφόρμα GoFundMe.

«Ένα λουλούδι που κόπηκε πρόωρα»

Την θλίψη του για το γεγονός εξέφρασε, μιλώντας στον Εθνικό Κήρυκα, ο Μητροπολίτης του Νιου Τζέρσεϊ, κ. Απόστολος, ο οποίος γνωρίζει το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον της 17χρονης. Η Μαρία ήταν κόρη ενοριτών της Κοινότητας Αγίας Τριάδος στο Ουέστφιλντ.

Ειδικότερα, ο κ. Απόστολος δήλωσε ότι μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός τέλεσε τρισάγιο «για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή της αδικοχαμένης Μαρίας». Όπως σημείωσε, ήρθε σε επικοινωνία με τον θείο της νεαρής, τον οποίο γνωρίζει προσωπικά, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια και τη διάθεσή του να σταθεί δίπλα στην οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη θλίψη που επεσκίασε το σπίτι τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Μαρία ήταν μόλις 17 ετών, ένα λουλούδι της Ομογένειας μας, που κόπηκε πρόωρα και άδικα», τόνισε ο Μητροπολίτης, προσθέτοντας ότι «είναι χρέος όλων μας να συμπαρασταθούμε στην οικογένεια, που βιώνει μια ανείπωτη τραγωδία».