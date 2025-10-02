ΗΠΑ: Θα κλείσει το Άγαλμα της Ελευθερίας λόγω του shutdown;

Το shutdown στις ΗΠΑ ενδέχεται να επηρεάσει ακόμη και το άγαλμα της Ελευθερίας, καθώς είναι πιθανό να σβήσει τα φώτα του, όπως προειδοποίησε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ την 1η Οκτωβρίου.

Με το Άγαλμα της Ελευθερίας ως φόντο, η Δημοκρατική της Νέας Υόρκης στάθηκε δίπλα σε εκλεγμένους αξιωματούχους της πολιτείας και εκπροσώπους συνδικάτων για να καταγγείλει τους Ρεπουμπλικάνους στην Ουάσινγκτον για τις επιπτώσεις της μερικής διακοπής λειτουργίας στα προγράμματα κοινωνικών παροχών, καθώς και για το κλείσιμο υπηρεσιών και πάρκων.

Το άγαλμα καθώς και το νησί Έλις ήταν ανοιχτά την Τετάρτη (1/10), αλλά η Χότσουλ δήλωσε ότι η πολιτεία δεν θα παράσχει χρηματοδότηση για να διασφαλίσει ότι το μνημείο θα παραμείνει ανοιχτό κατά τη διάρκεια της μάχης για τη χρηματοδότηση.

Αλλαγή στάσης

Αυτό αποτελεί μια αλλαγή στάσης από τα προηγούμενα κλεισίματα, όταν ο πρώην κυβερνήτης Άντριου Κουόμο διέθεσε κρατικά κεφάλαια για να διατηρήσει αναμμένη τη δάδα της Λαίδης Ελευθερίας.

Η Χότσουλ, δήλωσε ότι περισσότεροι από 100.000 ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι στη Νέα Υόρκη, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων που εργάζεται στα νησιά Έλις και Λίμπερτι, θα μείνουν άνεργοι τουλάχιστον προσωρινά, αφού το Κογκρέσο δεν κατάφερε να εγκρίνει μια νέα συμφωνία χρηματοδότησης την Τρίτη το βράδυ.

Η κυβερνήτης δήλωσε επίσης ότι το κλείσιμο απειλεί τη χρηματοδότηση και άλλων ομοσπονδιακών προγραμμάτων, όπως το «Head Start» και τα επιδόματα επισιτιστικής βοήθειας