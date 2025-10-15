Οικονομικό «χάος»: Πώς το Shutdown στις ΗΠΑ προκαλεί παγκόσμιες αναταράξεις

Η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχει διακόψει τη ροή επίσημων οικονομικών δεδομένων, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα κυρίως στους παγκόσμιους «παίκτες» που διαμορφώνουν την χρηματοοικονομική πολιτική, καθώς η αμερικανική οικονομία των 30 τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι κρίσιμη για την παγκόσμια εικόνα.

Αξιωματούχοι με παγκόσμια επίδραση, όπως ο Διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, εκφράζουν ανησυχία, ενώ μέλη της Τράπεζας της Αγγλίας βλέπουν την αβεβαιότητα γύρω από την αξιοπιστία των δεδομένων και την πολιτική παρέμβαση ως «τερμίτες» που διαβρώνουν τον ρόλο του δολαρίου μακροπρόθεσμα.

Την ίδια στιγμή και το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι η πολιτική πίεση στους τεχνοκρατικούς θεσμούς αυξάνει τον κίνδυνο λαθών στη χάραξη πολιτικής. Ενώ η Fed και ιδιωτικές πηγές προσφέρουν υποκατάστατα δεδομένα, το κενό πληροφοριών θολώνει την εικόνα για το ένα τέταρτο της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής.

Όπως σημειώνει σε εκτενές ρεπορτάζ του το πρακτορείο Reuters, η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ διέκοψε την επίσημη ροή οικονομικών δεδομένων, απειλώντας να θολώσει την εικόνα για τους φορείς χάραξης πολιτικής σε χώρες όπως η Ιαπωνία. Η εικόνα για την ευρωστία της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου είναι καθοριστική για τις δικές τους προοπτικές νομισμάτων, εμπορικών επιδόσεων και πληθωρισμού.

Οι «τυφλοί» και οι «τερμίτες»

Αυτό που συμβαίνει στην Αμερική, με άλλα λόγια, δεν μένει εκεί. Διεθνείς αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι, αν μείνουν «τυφλοί στα δεδομένα» λόγω του shutdown, η χάραξη των δικών τους πολιτικών θα γίνει πιο περίπλοκη, αυξάνοντας τον κίνδυνο λανθασμένων κινήσεων. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που οι χώρες ήδη προσαρμόζονται στις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ για την αναδιαμόρφωση του παγκόσμιου εμπορίου.

«Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ελπίζουμε να διορθωθεί σύντομα», δήλωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα, καθώς συζητούσε τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η BOJ στην απόφαση για το πότε θα επαναλάβει τις αυξήσεις των επιτοκίων. Ένας άλλος Ιάπωνας αξιωματούχος υπήρξε ακόμη πιο καυστικός: «Είναι ένα αστείο. Ο Πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, επαναλαμβάνει ότι η πολιτική της Fed εξαρτάται από τα δεδομένα, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα για να εξαρτηθεί».

Η Κάθριν Μαν, μέλος της Τράπεζας της Αγγλίας, σημείωσε ότι τα ζητήματα γύρω από τα δεδομένα των ΗΠΑ και την ανεξαρτησία της Fed δεν επηρεάζουν άμεσα την πολιτική της BOE όσο οι αλλαγές στην εμπορική πολιτική. Ωστόσο, παρομοίασε τις αλλαγές πολιτικής που θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν το δολάριο ή να διαβρώσουν την ανεξαρτησία της Fed με «τερμίτες» που αποδυναμώνουν σταδιακά τον ρόλο του.

Το ΔΝΤ προσπαθεί να ερμηνεύσει τα προβλήματα από το shutdown

Οικονομικοί ηγέτες από όλο τον κόσμο είναι συγκεντρωμένοι στην Ουάσιγκτον για τις συνεδριάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ. Μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος αναμένεται να επικεντρωθεί στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ και στην ξαφνική διακοπή επίσημων πληροφοριών για μια οικονομία 30 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής.

Το επεισόδιο του shutdown, πέρα από την προσωρινή διακοπή, είναι συμπτωματικό βαθύτερων ζητημάτων γύρω από τη διακυβέρνηση και την αξιοπιστία των δεδομένων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών του Τραμπ να επηρεάσει τη Fed και της απόλυσης του επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας.

Το ΔΝΤ προειδοποίησε ότι η «εντατικοποίηση της πολιτικής πίεσης σε θεσμικά όργανα χάραξης πολιτικής... θα μπορούσε να διαβρώσει τη σκληρά κερδισμένη δημόσια εμπιστοσύνη» και να «αυξήσει την πιθανότητα σφαλμάτων πολιτικής» εάν η πολιτική παρέμβαση υπονομεύσει την ποιότητα και την αξιοπιστία των στατιστικών.

Ο Άνταμ Πόζεν, πρώην αξιωματούχος της Τράπεζας της Αγγλίας, σημείωσε ότι η αναταραχή συμβάλλει στον γενικό σκεπτικισμό για την αξιοπιστία των ΗΠΑ. «Αυτό είναι σημαντικό. Τελικά τροφοδοτεί τη διαχείριση αποθεματικών και τις αποφάσεις νομίσματος και τροφοδοτεί τις προοπτικές μεταβλητότητας για τις ΗΠΑ που δεν υπήρχαν πριν».

Ενώ η Fed και ιδιωτικές υπηρεσίες παρέχουν ατελή υποκατάστατα δεδομένων, ο Ρόμπερτ Καν της Eurasia Group επεσήμανε ότι, όσο διαρκεί το shutdown, η εικόνα γίνεται πιο ομιχλώδης. «Ο κίνδυνος λάθους αυξάνεται καθώς οι αβεβαιότητες συσσωρεύονται», κατέληξε.