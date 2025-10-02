Ο Τραμπ παγώνει κονδύλια στις «Δημοκρατικές» πολιτείες λόγω... shutdown - «Εκείνοι φταίνε»

«Μπαλάκι» μεταξύ των Ντόναλντ Τραμπ και των Δημοκρατικών έχει γίνει η ευθύνη για το shutdown που ξεκίνησε από την 1η Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, με πολλούς δημόσιους υπαλλήλους να βρίσκονται σε αναστολή εργασίας και βασικές υπηρεσίες του αμερικανικού κράτους να μην λειτουργούν από χθες.

Υπενθυμίζεται ότι το shutdown ξεκίνησε όταν Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία στο Κογκρέσο για το πακέτο χρηματοδότησης του ομοσπονδιακού κράτους ή έστω σε παράταση του υπάρχοντος.

Φωτό: Reuters

Ηγετικά στελέχη των Δημοκρατικών δεσμεύτηκαν χθες να μεταφέρουν το μήνυμά τους στον αμερικανικό λαό ότι η ευθύνη για την κρίση του shutdown βαραίνει αποκλειστικά τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς. Σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς, η συμφωνία για τις δαπάνες του κράτους δεν μπόρεσε να επιτευχθεί επειδή οι Ρεπουμπλικανοί ήθελαν να συμπεριλάβουν τεράστιες περικοπές στο σύστημα υγείας, κάτι που οι Δημοκρατικοί δεν μπορούσαν να εγκρίνουν.

Ο Τσακ Σούμερ, ηγέτης της Δημοκρατικής μειοψηφίας στη Γερουσία των ΗΠΑ, κατηγόρησε τους Ρεπουμπλικάνους ότι ψεύδονται κατάφωρα όταν λένε ότι οι Δημοκρατικοί «έκλεισαν» το κράτος προκειμένου να επεκτείνουν οφέλη της υγειονομικής περίθαλψης σε παράνομους μετανάστες.

Φωτό: Reuters

«Αυτό είναι ένα ψέμα», είπε ο Σούμερ. «Φοβούνται την αλήθεια - γνωρίζουν ότι αυτό που έχουν κάνει, έχει αποδεκατίσει την υγειονομική περίθαλψη για 20 εκατομμύρια Αμερικανούς», τόνισε ο ίδιος, σύμφωνα με τον Guardian.

Στον αντίποδα, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικανός Μάικ Τζόνσον, δήλωσε: «Οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να είχαν συνεργαστεί μαζί μας. Αντ’ αυτού, έδωσαν προτεραιότητα στα επιδόματα που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους για τους παράνομους μετανάστες».

Ο Τζόνσον πρόσθεσε ότι αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και προειδοποίησε: «Όσο περισσότερο συνεχιστεί αυτό, τόσο περισσότερος πόνος θα προκληθεί, γιατί είναι αναπόφευκτο αυτό, όταν η κυβέρνηση κλείσει». Κατηγόρησε δε τους Δημοκρατικούς ότι ενθαρρύνουν το κλείσιμο για να «ικανοποιήσουν την ακροαριστερή βάση τους».

Φωτό: Reuters

«Παγώνουν» κονδύλια για «Δημοκρατικές» πολιτείες

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ «πάγωσε» κονδύλια ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πολιτείες που πρόσκεινται στους Δημοκρατικούς, υλοποιώντας την απειλή να χρησιμοποιήσει το shutdown για να στοχεύσει τις προτεραιότητες των Δημοκρατικών.

Τα στοχευμένα προγράμματα περιελάμβαναν 18 δισεκατομμύρια δολάρια για έργα μεταφορών στη Νέα Υόρκη, έδρα των δύο κορυφαίων Δημοκρατικών βουλευτών του Κογκρέσου, αλλά και 8 δισεκατομμύρια δολάρια για έργα πράσινης ενέργειας σε 16 πολιτείες που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνια και του Ιλινόις.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να επεκτείνει την εκκαθάριση των ομοσπονδιακών υπαλλήλων εάν το κλείσιμο διαρκέσει περισσότερο από μερικές ημέρες.

Ο Βανς δήλωσε σε ενημέρωση του Λευκού Οίκου ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να καταφύγει σε απολύσεις εάν το shutdown διαρκέσει περισσότερο από μερικές ημέρες, προσθέτοντας κι άλλους στον κατάλογο των 300.000 υπαλλήλων που θα απολυθούν μέχρι τον Δεκέμβριο. Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα shutdowns κλεισίματα δεν είχαν οδηγήσει σε μόνιμες απολύσεις.