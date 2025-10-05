Δασμοί και shutdown «τινάζουν» στον αέρα το Halloween - Ακρίβεια και στα Χριστούγεννα

Το Halloween ξεκίνησε ως All Hallows’ Eve, μια παράδοση που χρονολογείται αιώνες πριν. Στην πράξη των ΗΠΑ, η 31η Οκτωβρίου δεν είναι απλώς γιορτή των μασκαράδων, έχει μετατραπεί σε μια τεράστια καταναλωτική εκδήλωση: κοστούμια, διακοσμητικά, γλυκά, πάρτι, και κυρίως το «trick-or-treat». Για τους Αμερικανούς, είναι μια ευκαιρία δημιουργίας και έκφρασης, αλλά και για τις εταιρείες μια ευκαιρία δισεκατομμυρίων.

Αλλά ο αντίπαλος δεν είναι μόνο τα Χριστούγεννα , είναι και οι δασμοί, και τώρα, το ίδιο το κράτος που κλείνει.

Η μάχη του Halloween απέναντι στα Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα είχαν παραδοσιακά το «μονοπώλιο» της εορταστικής κατανάλωσης. Όμως το Halloween κερδίζει σταθερά έδαφος: το «Halloween creep» (δηλαδή το φαινόμενο οι διακοσμήσεις, στολές και αξεσουάρ να εμφανίζονται νωρίτερα) αποδεικνύει ότι η γιορτή διεκδικεί τον δικό της κύκλο στην αγορά και όχι μόνο ως εισαγωγή πριν τα Χριστούγεννα.

Όταν η Home Depot, η Lowe’s ή η Target γεμίζουν ράφια με φουσκωτά τέρατα και κολοκύθες από τον Αύγουστο, δεν το κάνουν για διακοσμητικούς λόγους, κάνουν στρατηγική για να αποσπάσουν μερίδιο από τη «μεγάλη» γιορτή στο τέλος της χρονιάς.

Αλλά τι συμβαίνει όταν παράλληλα η κυβέρνηση… κλείνει;

Ρεκόρ δαπανών σε μια «σκοτεινή» εποχή

Η Εθνική Ομοσπονδία Λιανικής (NRF) προβλέπει ότι οι φετινές δαπάνες για το Halloween θα αγγίξουν τα 13,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ιστορικό ρεκόρ και αύξηση 13% σε σχέση με τα 11,6 δισ. του 2024.

Το 2023 ξοδεύτηκαν 12,2 δισ.

Το 2024, 11,6 δισ.

Το 2025 προβλέπονται 13,1 δισ. Ο μέσος καταναλωτής θα δαπανήσει περίπου 114,45 δολάρια, σχεδόν 11 περισσότερα από πέρυσι. Τα «πρωταθλήματα» των δαπανών κατανέμονται σε στολές (4,3 δισ. $), διακοσμητικά (4,2 δισ. $) και γλυκά (3,9 δισ. $).

Το Halloween «αγγίζει» τα Χριστούγεννα σε ένταση και ρυθμούς ανόδου. Για κάποιες κατηγορίες, τα ξεπερνά ήδη.

Οι δασμοί: το οικονομικό «φάντασμα» της γιορτής

Σχεδόν 80 % των καταναλωτών αναμένουν ότι οι τιμές θα είναι υψηλότερες φέτος εξαιτίας των δασμών. Τα εισαγόμενα κοστούμια, οι μάσκες, τα διακοσμητικά, πολλά κατασκευάζονται στην Κίνα, επιβαρύνονται με δασμούς 5 % έως 19 %.

Αυτό σημαίνει ότι μια απλή στολή ή μια μηχανή ομίχλης μπορεί να κοστίζει 20–30 % περισσότερο από πέρσι. Οι έμποροι μπορούν να απορροφήσουν κάποιο κόστος, αλλά σε πολλές περιπτώσεις θα το μετακυλήσουν στους καταναλωτές, με ό,τι αυτό σημαίνει για μια ήδη ευαίσθητη κατανάλωση.

Το shutdown ως «διπλή πληγή»

Το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, δηλαδή η διακοπή της χρηματοδότησης και της λειτουργίας υπηρεσιών, προσθέτει ένα ακόμα φορτίο στην αγορά:

Από τις 1 Οκτωβρίου 2025 η κυβέρνηση μπήκε σε κατάσταση shutdown.

Περίπου 750.000 ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι ενδέχεται να τεθούν σε αναστολή (furlough) ή να εργαστούν χωρίς άμεση αμοιβή.

Η καθυστέρηση των μισθών οδηγεί σε άμεση μείωση της κατανάλωσης από αυτά τα νοικοκυριά άρα σε μεγαλύτερη βραδύτητα στην αγορά.

Η παραγωγή και διάδοση βασικών οικονομικών δεδομένων (όπως το μηνιαίο δελτίο απασχόλησης, δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης) διακόπτεται ή καθυστερεί, κάνοντας δυσκολότερο για τις επιχειρήσεις να προβλέψουν τάσεις και να αποφασίσουν αποθέματα.

Σε παλαιότερα shutdowns, η οικονομική βλάβη μπορεί να φτάσει να μειώσει το ΑΕΠ κατά 0,1 μονάδα έκαστη εβδομάδα, ή και περισσότερο αν κρατήσει πολύ.

Ας φανταστούμε μια οικογένεια όπου ο ένας γονέας είναι δημόσιος υπάλληλος: χωρίς μισθό, μειώνεται η αγοραστική τους ικανότητα. Αγορές για στολές, διακοσμητικά ή γλυκά γίνονται πολυτέλεια, και έτσι το Halloween χάνει μέρος της δυναμικής του.

Το shutdown δεν είναι μόνο τεχνικό πρόβλημα, είναι εμπόδιο στο ίδιο το πλαίσιο της γιορτής

Η γεωπολιτική διάσταση: δασμοί + shutdown, η νέα «σκοτεινή» εξίσωση

Οι δασμοί δεν είναι απλά οικονομική πολιτική, είναι μέρος του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ–Κίνας. Το Halloween, προϊόν εισαγωγής για πολλές πρώτες ύλες και κατασκευές, βρίσκεται στη μέση αυτού του πολέμου.

Τώρα, με το shutdown, προστίθεται η αβεβαιότητα της λειτουργίας του κράτους: εάν οι κυβερνητικές λειτουργίες παραμείνουν «παγωμένες», πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη διστακτικότητα στο να προβούν σε δαπάνες.

Το Halloween γίνεται πεδίο σύγκρουσης:

Από τη μια, οι δασμοί αυξάνουν το κόστος εισαγόμενων αγαθών.

Από την άλλη, το shutdown «σβήνει» τη δυναμική της αγοράς, μειώνοντας τις αγοραστικές δυνατότητες.

Στην πράξη, ο εμπορικός πόλεμος και οι κυβερνητικές διαμάχες μετατρέπουν τις κολοκύθες και τις μάσκες σε προβλήματα ισορροπίας.

Ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες και στρατηγικές αντοχής

Οι καταναλωτές θα γίνουν πιο προσεκτικοί, θα ξοδεύουν νωρίτερα ή θα περιορίζουν τις επιλογές τους.

Οι έμποροι θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν αποθέματα, τιμές και προωθητικές ενέργειες με βάση δυνατότητες ρευστότητας.

Η διαχείριση του χρόνου, πόσο γρήγορα θα τελειώσει το shutdown, παίζει καθοριστικό ρόλο: όσο πιο σύντομος, τόσο λιγότερη ζημιά.

Αν οι δασμοί χαλαρώσουν ή αποσυνδεθούν εξαρχής οι εισαγωγές του Halloween από τη διπλωματία, το πεδίο θα ανοίξει ξανά.

Συμπέρασμα: Το Halloween στις φλόγες των δασμών και του shutdown

Το Halloween, που κάποτε ήταν μια νυχτιάτικη διασκέδαση, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Αντιμέτωπο με τους δασμούς και τώρα το shutdown, καλείται να αποδείξει ότι δεν είναι «πύρινη εμπειρία» αλλά βιώσιμη αγορά.

Η εορταστική μάχη δεν είναι πια ανάμεσα σε κολοκύθες και έλατα είναι ανάμεσα σε πολιτικές, εισαγωγές και τη σταθερότητα της ίδιας της κυβέρνησης. Οι δασμοί που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στην Κίνα δεν χρεώνονται κατευθείαν στην Ελλάδα, αλλά «φουσκώνουν» τις παγκόσμιες τιμές και αυξάνουν το κόστος εισαγωγών. Επομένως, και τα δικά μας ράφια, από τις κολοκύθες του Halloween μέχρι τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, τελικά ακριβαίνουν.

