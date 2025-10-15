Πόλη της Ισπανίας βάζει «φρένο» στις υιοθεσίες μαύρων γάτων - Ποιοι είναι οι λόγοι

Στην απαγόρευση υιοθεσίας μαύρων γατιών προχωρά μια πόλη της Καταλονίας ενόψει της γιορτής του Halloween στις 31 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή της πόλης Τεράσα, η απαγόρευση έρχεται καθώς υπάρχουν φόβοι τα ζώα να χρησιμοποιηθούν σε τυχόν «αποκρουστικές τελετές» κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας.



«Όλα τα αιτήματα για υιοθεσία μαύρων γατιών, που συχνά θεωρούνται φορείς κακοτυχίας στη λαϊκή κουλτούρα, θα απορρίπτονται μέχρι τις 10 Νοεμβρίου ώστε να αποφευχθούν «ενδεχόμενοι κίνδυνοι (…) που συνδέονται με προλήψεις, με τελετές ή και με ανεύθυνη χρήση» τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας προστασίας ζώων της Τεράσα.

Αυτή η πόλη των 200.000 κατοίκων, στα βορειοδυτικά της Βαρκελώνης, εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη στις 6 Οκτωβρίου «επειδή πλησιάζει η περίοδος του Χάλογουιν και ακολουθώντας τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζουν διάφορες οργανώσεις για την προστασία των ζώων».

Τελετές ή διακόσμηση με μαύρες γάτες

Σύμφωνα με τον Νοέλ Ντούκε, τον δημοτικό σύμβουλο που είναι αρμόδιος για την ευημερία των ζώων, τα αιτήματα υιοθεσίας μαύρων γάτων αυξάνονται κάθε χρόνο όταν πλησιάζει το Χάλογουιν καθώς τα ζώα χρησιμοποιούνται «στο πλαίσιο τελετών» ή ως «διακόσμηση» στη γιορτή.

Οι τοπικές αρχές «δεν μπορούσαν να κλείσουν τα μάτια» απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, εκτίμησε ο Ντούκε, ο οποίος στο προφίλ του στο Facebook εικονίζεται να κρατάει μια κοκκινόξανθη γάτα.

Στην Ισπανία, οι ενώσεις για την προστασία των ζώων προειδοποιούν συχνά ότι οι γάτες μπορεί να τραυματιστούν, να σκοτωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σαν «αξεσουάρ» κατά τη γιορτή του Χάλογουιν.

Η υπηρεσία προστασίας ζώων της Τεράσα σημείωσε ωστόσο ότι μπορεί να υπάρξουν και εξαιρέσεις σε αυτήν την προσωρινή απαγόρευση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια του γατιού.

Οι διαδικασίες υιοθεσίας των μαύρων γάτων θα ξαναρχίσουν κανονικά τον Νοέμβριο, μετά το Χάλογουιν. Δεν αποκλείεται πάντως να επιβληθεί ξανά κάποια απαγόρευση στο μέλλον.

