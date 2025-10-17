ΗΠΑ: Μασκοφόροι με στολές Halloween «σπέρνουν» τον τρόμο σε οικογένεια - «Ανοίξτε ή σας σκοτώνουμε»

Μια τρομακτική σκηνή έζησε μια γυναίκα στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ καθώς τρεις άνδρες ντυμένοι με στολές Haloween εμφανίστηκαν στην πόρτα της και προσπαθούσαν με βίαιο τρόπο να εισβάλουν στο σπίτι.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το οποίο τραβήχτηκε από τις κάμερες ασφαλείας, οι τρεις άνδρες την απειλούν ότι θα σκοτώσουν εκείνη και όσους ενοίκους βρίσκονται μέσα στο σπίτι.

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν απλώς ένα αστείο για το Halloween, μια μικρή φάρσα», είπε η Σάιλα. «Οπότε είπα, "Χρόνια πολλά για το Χάλοουιν"».

Αλλά όταν οι μασκοφόροι αρνήθηκαν να φύγουν, τους προειδοποίησε ότι θα καλούσε την αστυνομία, απειλή που δεν φαίνεται να τους τρόμαξε ιδιαίτερα. «Συνέχιζαν να χτυπούν την πόρτα», θυμήθηκε. «Τα χτυπήματα γίνονταν όλο και πιο δυνατά».



Από το βίντεο διακρίνεται ο ένας ντυμένος ο κακός από την ταινία τρόμου «Halloween» του Michael Myers, ο δεύτερος ως κλόουν και ο τρίτος μοχθηρή καλόγρια. «Ή θα βγείτε εσείς έξω ή θα μπούμε εμείς», φώναξε ένας από αυτούς. «Άνοιξε την πόρτα!». Η τριμελής ομάδα έσπασε έναν ξύλινο φράχτη, έκοψε τα σίτες στο κατάστρωμα και χτύπησε τα παράθυρα ενώ κοίταζε μέσα.

Σύμφωνα με το Fox 5, ο μικρότερος αδερφός της Σάιλα και ο σκύλος της οικογένειας ήταν επίσης παρόντες μέσα στο σπίτι. «Χτυπούσαν το παράθυρο», είπε η Σάιλα στα μέσα ενημέρωσης. «Το αίμα μου πάγωσε όταν είπαν ότι θα πάρουν μια καρέκλα και θα σπάσουν την πόρτα. Αυτό είναι υπερβολικό». Μετά από περίπου 10 λεπτά οι τρεις άνδρες έφυγαν.

«Δεν είναι καν αστείο που πήγε στραβά. Προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι», είπε. «Ο μπαμπάς μου πέθανε πρόσφατα, οπότε είναι σαν... Χαίρομαι που ήμουν εκεί. Αλλά η μητέρα μου πλέον φοβάται. Δεν θέλει να μείνει εκεί μόνη της».

Ο αρχηγός της αστυνομίας χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ σοβαρό ζήτημα». «Άρχισαν να κάνουν απειλητικά και ανησυχητικά σχόλια προς την οικογένεια... συγκεκριμένα, είπαν: "Αν δεν βγείτε έξω, θα μπούμε εμείς" και επίσης απείλησαν ότι θα τους προκαλέσουν σωματική βλάβη, δηλώνοντας ότι τελικά θα τους σκότωναν», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Σημείωσε μάλιστα ότι οι Αρχές εξετάζουν πρόσθετα πλάνα από κάμερες ασφαλείας από κοντινά σπίτια και επιχειρήσεις για να εντοπίσουν τους υπόπτους.

