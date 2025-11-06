Τουρκία: Δικαστήριο υποχρέωσε άνδρα να δίνει στην πρώην του «διατροφή γάτας» - 10.000 λίρες κάθε τρίμηνο

Ένα ασυνήθιστο διαζύγιο πήρε ζευγάρι στην Τουρκία, με τον άνδρα να συμφωνεί σε πληρωμή 10.000 τουρκικών λιρών... ως διατροφή στην πρώην σύζυγό του για τις δύο γάτες - που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους- προκειμένου να καλύπτοντα τα έξοδα φροντίδας των δύο τεράποδων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent το ζευγάρι υπέβαλε αίτηση διαζυγίου ύστερα από δύο χρόνια γάμου, επικαλούμενο ως βασική αιτία χωρισμού, «σοβαρή ασυμβατότητα».

Πλέον ο Bugra B. καλείται να πληρώνει 10.000 τουρκικές λίρες κάθε τρεις μήνες για διάστημα έως και δέκα ετών, προκειμένου να καλύπτει τα έξοδα φροντίδας των δύο γατών που είχε αποκτήσει με τη σύζυγό του Ezgi B.

Οι γάτες θα παραμείνουν με την πρώην σύζυγο, ενώ το ποσό της «διατροφής» θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Αν και τα κατοικίδια ζώα θεωρούνται κινητή περιουσία με βάση την τουρκική νομοθεσία, το δικαστήριο αναγνώρισε την ανάγκη για επιμέλεια, φροντίδα και οικονομική κάλυψη μετά από διαζύγιο - μια απόφαση που, όπως επισημαίνει ο Independent, ανοίγει τον δρόμο για ανάλογες υποθέσεις, ειδικά ανάμεσα σε ζευγάρια που θεωρούν τα κατοικίδιά τους ισότιμα μέλη της οικογένειας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Τουρκία αντιμετωπίζει ήδη τεράστιο πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα, καθώς μόνο οι σκύλοι που ζουν στους δρόμους υπολογίζονται σε πάνω από τέσσερα εκατομμύρια.