Απίστευτο: Γαλλικό δικαστήριο έθεσε σε cat-οίκον περιορισμό γάτο μετά από καταγγελία του γείτονα

Απίστευτη κι όμως αληθινή είναι η απόφαση που έλαβε γαλλικό δικαστήριο στην πόλη Αγκντ στη νότια Γαλλία σε βάρος ενός γάτου, τον οποίο καταδίκασε μετά από καταγγελία που υπέβαλε εναντίον του η γειτόνισσα...

Όλα ξεκίνησαν με αφορμή τις βόλτες που συνήθιζε να κάνει ο γλυκούλης τζίντζερ γάτος Ρεμί, ο οποίος έβγαινε από το σπίτι του και επισκεπτόταν σε καθημερινή βάση το γειτονικό σπίτι. Ωστόσο, αυτό φαίνεται πως εξόργισε την ιδιοκτήτρια του σπιτιού η οποία κατέθεσε μήνυση εναντίον του αιλουροειδούς αλλά και της ιδιοκτήτριάς του για παραβίαση ιδιωτικού χώρου!

Όπως υποστήριξε η γειτόνισσα στο δικαστήριο, ο Ρεμί κατέστρεφε τα φυτά και τρομοκρατούσε τα πουλιά. Το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ της καταγγέλλουσας, αποφασίζοντας ότι η ιδιοκτήτρια του κατοικίδιου ζώου πρέπει να εμποδίσει το ζώο να φύγει από το σπίτι της.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο στην ιδιοκτήτρια του Ρεμί ενώ έθεσε τον γάτο σε κατ' οίκον περιορισμό. Παράλληλα, του απαγόρευσε ρητά τη διέλευση του φράχτη και την είσοδό στην αυλή του γειτονικού σπιτιού.

Σάλος στη Γαλλία με την απόφαση

Όπως είναι λογικό, η ασυνήθιστη αυτή απόφαση έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε φιλοζωικές οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους αλλά και στους απλούς πολίτες οι οποίοι προειδοποιούν ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανησυχητικό προηγούμενο.

Οι υποστηρικτές της καλής διαβίωσης των ζώων υποστήριξαν ότι οι γάτες είναι εκ φύσεως κυνηγοί. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν χαρακτηρίσει την υπόθεση «την πιο αμφιλεγόμενη απόφαση για γάτες στη Γαλλία», πυροδοτώντας μια ευρύτερη συζήτηση για τα δικαιώματα των ζώων και τις διαφορές μεταξύ γειτονικών περιοχών.