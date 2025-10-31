Breaking news icon BREAKING
H κίνηση δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών: «Αλαλούμ» σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο

Ελλάδα Πάτρα Γάτα Κακοποίηση Ζώου Local News

Πάτρα: 28 γάτες ήταν κλεισμένες σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό - Ένας σκελετός ανάμεσά τους

Το περιστατικό γνωστοποίησε η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Πηγή: Facebook
Πηγή: Facebook
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Απίστευτες εικόνες έρχονται από την Πάτρα, καθώς μετά από καταγγελία που έγινε αφαιρέθηκαν 28 γάτες, οι οποίες ήταν κλεισμένες σε έναν παντελώς ακατάλληλο χώρο.

Συγκεκριμένα, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία έκανε γνωστό το περιστατικό, με δεκάδες γάτες να ζουν σε έναν χώρο υπό επικίνδυνες συνθήκες: σκοτάδι, έλλειψη φαγητού και νερού, υγειονομικοί κίνδυνοι και εγκατάλειψη.

Μεταξύ των ζώων ήταν και πέντε μωρά γατάκια περίπου δύο μηνών, αλλά και τα οστά μιας πεθαμένης γάτας.

Η κατάστασή τους μαρτυρά ότι κάποιος τα τάιζε περιοδικά, ενώ ήταν φιλικές προς τον άνθρωπο. Η Ομοσπονδία διαβεβαίωσε ότι όλα τα τα ζωάκια θα περάσουν από κτηνιατρικό έλεγχο και θα στειρωθούν.

Με την ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία καλεί τους πολίτες να στηρίξουν τα ζωάκια και απευθύνει έκκληση για υιοθεσία ή φιλοξενία, προκειμένου να βρεθεί ένα στοργικό περιβάλλον για τις γατούλες.

