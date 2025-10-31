Πάτρα: 28 γάτες ήταν κλεισμένες σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό - Ένας σκελετός ανάμεσά τους

Απίστευτες εικόνες έρχονται από την Πάτρα, καθώς μετά από καταγγελία που έγινε αφαιρέθηκαν 28 γάτες, οι οποίες ήταν κλεισμένες σε έναν παντελώς ακατάλληλο χώρο.

Συγκεκριμένα, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία έκανε γνωστό το περιστατικό, με δεκάδες γάτες να ζουν σε έναν χώρο υπό επικίνδυνες συνθήκες: σκοτάδι, έλλειψη φαγητού και νερού, υγειονομικοί κίνδυνοι και εγκατάλειψη.

Μεταξύ των ζώων ήταν και πέντε μωρά γατάκια περίπου δύο μηνών, αλλά και τα οστά μιας πεθαμένης γάτας.

Η κατάστασή τους μαρτυρά ότι κάποιος τα τάιζε περιοδικά, ενώ ήταν φιλικές προς τον άνθρωπο. Η Ομοσπονδία διαβεβαίωσε ότι όλα τα τα ζωάκια θα περάσουν από κτηνιατρικό έλεγχο και θα στειρωθούν.

Με την ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία καλεί τους πολίτες να στηρίξουν τα ζωάκια και απευθύνει έκκληση για υιοθεσία ή φιλοξενία, προκειμένου να βρεθεί ένα στοργικό περιβάλλον για τις γατούλες.