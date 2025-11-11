Δονούσα: Χειροπέδες σε άνδρα που είχε εγκλωβισμένες 58 γάτες σε χώρο με άθλιες συνθήκες

Χειροπέδες σε έναν άνδρα πέρασαν οι Αρχές την Τρίτη (11/11) στη Δονούσα, καθώς διατηρούσε εγκλωβισμένες 58 γάτες σε χώρο με άθλιες συνθήκες.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για κακούργημα σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των ζώων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθη σήμερα (11 Νοεμβρίου 2025) το πρωί, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε κλιμάκιο αστυνομικών σε περίφρακτο χώρο με κτίσματα που χρησιμοποιούσε ο δράστης διακριβώθηκε ότι, διατηρούσε εγκλωβισμένο μέσα σε αυτά μεγάλο αριθμό ζωών συντροφιάς (58 γάτες) σε ακατάλληλες για τη διαβίωση τους συνθήκες.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου».