Πάτρα: Στον ανακριτή ο 17χρονος για την επίθεση με μαχαίρι σε συνομήλικό του

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσει σήμερα Παρασκευή (31/10) ο 17χρονος από την Πάτρα που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συνομήλικό του για οπαδικούς λόγους και τον τραυμάτισε στον λαιμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το τοπικό μέσο thebest.gr, ο 17χρονος είχε λάβει προθεσμία για να απολογηθεί και είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Οι άλλοι ανήλικοι, ηλικίας 16 και 14 ετών, οι οποίοι είχαν επίσης συλληφθεί για συμμετοχή στο περιστατικό, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους.

Το περιστατικό

Όλα συνέβησαν γύρω στις 23:30 τη Δευτέρα (27/10) στην περιοχή των Ζαρουχλεΐκων, όταν ένας 17χρονος πλησίασε έναν συνομήλικό του υποστηρικτή άλλης ομάδας και άρχισαν να λογοφέρουν για οπαδικούς λόγους. Τότε πιάστηκαν στα χέρια και ο πρώτος έβγαλε μαχαίρι και χτύπησε τον δεύτερο. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία και τότε ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου δράστη.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης (28/10), οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν να τον εντοπίσουν και τον συνέλαβαν.

Εκτός από τον 17χρονο, αστυνομικοί της Ασφάλειας εντόπισαν και συνέλαβαν άλλους τρεις ανηλίκους που συμμετείχαν στη συμπλοκή. Στο σπίτι του 17χρονου δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 19 εκατοστών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε στην επίθεση. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των τριών ανηλίκων, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.