Ρόδος: Ανήλικοι επιτέθηκαν και χτύπησαν 15χρονο - Συνελήφθη ένας εκ των τριών

Ενα περιστατικό σκληρής βίας προκάλεσε αναστάτωση στη Ρόδο το βράδυ της Τετάρτης (29/10) όταν τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν σε 15χρονο μαθητή έξω από κατάστημα γνωστής αλυσίδας καφέ στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της dimokratiki.gr, την επομένη του περιστατικού, στις 30 Οκτωβρίου 2025, προσήλθε στην αστυνομική υπηρεσία της Ρόδου ένας 43χρονος ιδιωτικός υπάλληλος, ελληνικής υπηκοότητας, και υπέβαλε επίσημη μήνυση για σωματική βλάβη.

Η καταγγελία

Ο πατέρας κατήγγειλε ότι το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου, γύρω στις 20:30, ο 15χρονος γιος του δέχθηκε επίθεση από τρεις συνομηλίκους του έξω από κατάστημα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος, οι δράστες πλησίασαν απροειδοποίητα, του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν, με αποτέλεσμα να υποστεί μώλωπες στο πρόσωπο και στο σώμα.

Ο ανήλικος αναγνώρισε έναν εκ των επιτιθέμενων, έναν επίσης 15χρονο μαθητή με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος κατοικεί στη Ρόδο. Οι δύο άλλοι δράστες δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, και αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Μετά την κατάθεση της μήνυσης, εκδόθηκε άμεσα έγγραφο για ιατροδικαστική εξέταση του παθόντος, ώστε να διαπιστωθεί η έκταση των τραυμάτων και να τεκμηριωθεί η πράξη σωματικής βλάβης.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει προανάκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρόδου, ενώ έχουν ενημερωθεί και οι εισαγγελικές αρχές για τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των δύο αγνώστων ανηλίκων δραστών, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.