Θεσσαλονίκη: 13χρονος άρπαξε ηλεκτρικό πατίνι από 21χρονο - Απείλησε πως έχει μαχαίρι

Χειροπέδες σε ένα 13χρονο αγόρι πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» τα ξημερώματα της Τρίτης 4 Νοεμβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη, καθώς το ανήλικο παιδί κατηγορείται ότι έκλεψε ένα ηλεκτρικό πατίνι από έναν 21χρονο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Τhestival, ο 13χρονος πλησίασε έναν 21χρονο κοντά στον Λευκό Πύργο και τον απείλησε πως έχει πάνω του μαχαίρι, ενώ κατάφερε να αποσπάσει το ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι με το οποίο κινείτο ο 21χρονος.



Το θύμα ενημέρωσε την ΕΛΑΣ και κατόπιν αναζητήσεων, αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» εντόπισαν λίγο αργότερα τον ανήλικο και τον συνέλαβαν.