Θεσσαλονίκη: 13χρονος άρπαξε ηλεκτρικό πατίνι από 21χρονο - Απείλησε πως έχει μαχαίρι

Ο 13χρονος εντοπίστηκε μετά την καταγγελία και συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ».

Φωτογραφία αρχείου Intime
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Χειροπέδες σε ένα 13χρονο αγόρι πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» τα ξημερώματα της Τρίτης 4 Νοεμβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη, καθώς το ανήλικο παιδί κατηγορείται ότι έκλεψε ένα ηλεκτρικό πατίνι από έναν 21χρονο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Τhestival, ο 13χρονος πλησίασε έναν 21χρονο κοντά στον Λευκό Πύργο και τον απείλησε πως έχει πάνω του μαχαίρι, ενώ κατάφερε να αποσπάσει το ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι με το οποίο κινείτο ο 21χρονος.

Το θύμα ενημέρωσε την ΕΛΑΣ και κατόπιν αναζητήσεων, αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» εντόπισαν λίγο αργότερα τον ανήλικο και τον συνέλαβαν.

