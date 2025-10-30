Ανήλικοι έκλεψαν ΙΧ και οι γονείς τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα για να ομολογήσουν

Αίσθηση προκάλεσε ένα περιστατικό κλοπής Ι.Χ. αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη. Την κλοπή έκαναν τρεις ανήλικοι, όμως η συνέχεια έχει ενδιαφέρον... Οι γονείς των παιδιών όταν έμαθαν τι συνέβη, οδήγησαν τους ανήλικους σε αστυνομικό τμήμα της πόλης, όπου μετά από παρότρυνσή τους, ομολόγησαν την πράξη τους.



Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι (δύο 14χρονοι κι ένας 15χρονος) είχαν προβεί, από κοινού, το απόγευμα της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου, στην κλοπή του οχήματος, από περιοχή της Τούμπας. Το κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε μία ώρα αργότερα, όταν οι ανήλικοι το εγκατέλειψαν, ενώ επιστράφηκε στη νόμιμη κάτοχό του.



Ένα 24ωρο αργότερα, οι δράστες μετέβησαν, συνοδεία των κηδεμόνων τους, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας, όπου ομολόγησαν. Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ