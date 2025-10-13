Βόλος: Ανήλικοι έκλεψαν SUV - Ακολούθησε περιπετειώδης καταδίωξη με το όχημα να πέφτει σε δέντρο

Από το βράδυ της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου οι Αρχές αναζητούσαν τους δύο ανήλικους Ρομά, οι οποίοι διέφυγαν από το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων στον Βόλο, έκλεψαν με έναν ακόμη ανήλικο, ένα αυτοκίνητο SUV από την περιοχή των Αλυκών και μετά από καταδίωξη τόσο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, όσο και από την Αστυνομία, τράκαραν σε δέντρο στο ύψος του Πεδίου Άρεως στην οδό Αθηνών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του magnesianews, ο ιδιοκτήτης του οχήματος τους καταδίωξε πεζός, ωστόσο στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει τον έναν, γλίστρησε και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον ώμο και να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο.

Ο ένας από τους δράστες συνελήφθη τελικά από αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ οι άλλοι δύο πήδηξαν μια περίφραξη στο υπό κατασκευή Μουσείο της Αργούς και εξαφανίστηκαν.

Τελικά οι ανήλικοι, ηλικίας 16 και 18 χρονών, εντοπίστηκαν το πρωί του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ξανά στο Ίδρυμα από όπου είχαν διαφύγει.