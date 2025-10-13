Ο εντοπισμός κλεμμένου ΙΧ οδήγησε σε κινηματογραφική καταδίωξη - Συνελήφθη ο οδηγός

Σε ανθρωποκυνηγητό προχώρησαν οι αστυνομικοί τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/10), όταν δύο επιβαίνοντες σε όχημα δεν σταμάτησαν σε σήμα για έλεγχο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα περιπολικό της Αστυνομίας που βρισκόταν στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία κοντά στο ΚΤΕΛ εντόπισε στην περιοχή ένα όχημα, το οποίο είχε κλαπεί μόλις λίγες ώρες πριν από τη Νέα Σμύρνη.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν διακριτικά το όχημα. Οι δύο επιβαίνοντες κατευθύνθηκε από τη λεωφόρο Κηφισού στη γέφυρα Βρυουλών και έπειτα στην οδό Λάμπρου Κατσώνη στη συμβολή με την Ευβοίας. Όταν το όχημα έφτασε στη συμβολή με την Κωνσταντινουπόλεως, οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα, με σκοπό να διεξαχθεί έλεγχος.

Ωστόσο, όχι μόνο δεν σταμάτησαν, αλλά ανέπτυξαν ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Το όχημα κινήθηκε ως εξής: από τη συμβολή της Ευβοίας και Κωνσταντινουπόλεως κινήθηκε στη Δημοκρατίας, και στη συνέχεια στη Γούναρη. Μόλις έφτασε στη συμβολή με την οδό Μασσαλίας, τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή.

Τότε ήταν που οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ανθρωποκυνηγητό, με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να καταφέρουν να συλλάβουν τον οδηγό του οχήματος. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα.