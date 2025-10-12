Σφίγγει ο κλοιός για τον δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα - Το «μυστικό» της εξιχνίασης

Σφίγγει ο κλοιός για τον δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, καθώς μπορεί να έκανε τον... γύρο της Πελοποννήσου με μοτοσικλέτα για να φτάσει στην Αθήνα, ωστόσο, οι κάμερες ασφαλείας έχουν δώσει πολλά και ουσιαστικά στοιχεία στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών για τις κινήσεις του.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται οι άνδρες του «ελληνικού FBI» να είναι ένα η ακόμη δύο βήματα μπροστά απ' όσα έχουν μέχρι στιγμής διαρρεύσει για τις έρευνες. Φαίνεται δε, καθώς περνούν οι έρευνες και αυξάνουν οι καταθέσεις αλλά και τα στοιχεία, το «μυστικό» για την εξιχνίαση του άγριου εγκλήματος να βρίσκεται στην οικονομική επιφάνεια του 68χρονου.

Γι' αυτό και στην ΕΛ.ΑΣ. μελετούν τόσο τη διαθήκη που ανοίχτηκε το πρωί της Παρασκευής, όσο και αυτές που είχε ακυρώσει ο 68χρονος το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ο εκτελεστής, προφανώς άπειρος, έχει κάνει αρκετά λάθη ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές φαίνεται να επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι υπάρχει ακόμη ένα άτομο που δεν συμμετείχε στην εκτέλεση, αλλά γνώριζε και κατεύθυνε τις κινήσεις του δράστη στο πεδίο.