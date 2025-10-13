Φοινικούντα: Οι απειλές από Γερμανό για ένα οικόπεδο - Νέες εικόνες από τη διαδρομή του δολοφόνου

Νέα στοιχεία που ανατρέπουν τις έρευνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα με θύματα έναν 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του, καθώς αποκαλύφθηκαν νέες εικόνες από τη διαδρομή του δολοφόνου, ενώ στο κάδρο των ερευνών μπαίνει και ένας Γερμανός.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 68χρονος πριν κάποιο καιρό είχε πουλήσει ένα οικόπεδο 805 τμ. στη θέση Τσοπελάκι Φοινικούντας σε έναν Γερμανό και τα 170.000 ευρώ της αγοραπωλησίας τα μοιράστηκε με την ανιψιά του. Ωστόσο, η συμφωνία «στράβωσε» λόγω κωλυμάτων που αντιμετώπιζε ο εν λόγω αγοραστής στο χτίσιμο του οικοπέδου, με αποτέλεσμα να απειλεί τον 68χρονο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε μάρτυρας μιλώντας στο MEGA, ο 68χρονος «είχε βρει έναν Γερμανό που ήθελε να χτίσει ένα οικόπεδο, νομίζω πολλά λεφτά κιόλας, αλλά τελικά το οικόπεδο κατέληξε αυθαίρετο. Δεν μπορούσε να χτίσει ο Γερμανός και του ζητούσε τα λεφτά πίσω και δεν του τα έδινε (το θύμα) και τον απειλούσε. Οι αστυνομικοί στο κινητό του έχουν βρει απειλές από αυτόν. Κάποιοι αστυνομικοί είπαν ότι μέσα στην εβδομάδα θα γίνει σύλληψη, ξέρουν ποιος είναι, ότι δεν είναι συγγενικό πρόσωπο και όλα αυτά που λένε, είναι καθαρά οικονομικό. Έχουν μαζέψει πολλά στοιχεία από το κινητό του».

«Πέρα από τον Γερμανό, τον απειλούσαν και άλλοι για λεφτά, έκανε δουλειές με χρήματα. Έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο. Αλλά αυτός ο Γερμανός είχε τρελαθεί, ζητούσε πολύ τα λεφτά του. Του έδωσε ένα οικόπεδο, δεν ξέρω αν ήταν δικό του ή αν του το βρήκε. Ο Γερμανός, δεν μπορούσε να χτίσει σε αυτό το πράγμα τίποτα, δεν υπήρχαν χαρτιά, δεν υπήρχε τίποτα, δεν μπορούσε ούτε να το ξαναπουλήσει ο άνθρωπος και του ζητούσε τα λεφτά πίσω. Δεν του έδινε ο Κώστας» συνέχισε ο ίδιος.

Ο Γερμανός φαίνεται ότι εμφανίστηκε το καλοκαίρι. «Με τον συγκεκριμένο δεν μπορούσες να βγάλεις άκρη εύκολα, είχε πάρα πολλά νεύρα και τον είχε απειλήσει ο Γερμανός. Νομίζω είχε στείλει άνθρωπο να τον απειλήσει, είχε γίνει και αυτό γνωστό», τόνισε ο μάρτυρας.

«Του έστελνε απειλητικά μηνύματα»

Άλλος μάρτυρας που ήξερε για την υπόθεση της αγοραπωλησίας στον Γερμανό αποκαλύπτει: «Ο Γερμανός αγόρασε ένα οικόπεδο από τον (68χρονο) πριν δύο, τρία, τέσσερα χρόνια. 100.000 ευρώ μου φαίνεται αν δεν κάνω λάθος. Τσακωθήκανε αυτοί. Ο άλλος τον απειλούσε στο κινητό του, τον απειλούσε, του έστελνε μηνύματα. Άμα κοιτάξουνε τα mail του θα δούνε και τα μηνύματα που του είχε στείλει αυτός που τον απειλούσε ότι θα τον σκοτώσει. Του έκανε και με δικηγόρο αγωγή. Αλλά ο (…) δεν του έστειλε ποτέ απειλητικό μήνυμα, τον απέφευγε με πολλή ηρεμία. Απλώς μου έλεγε ότι του στέλνει απειλητικά μηνύματα και μάζεψέ μου στις ελιές και άμα σου πει τίποτα θα σε πληρώσω εγώ μου λέει. Εγώ του λέω δεν παίρνω λεφτά από εσένα».

Όπως σημειώνει: «Μου είχε πει να περνάω από το αγροτικό, από το σπίτι, να δω άμα έχει έρθει, όταν είχε φάει την πρώτη πιστολιά. Πήγα δύο τρεις φορές και μετά βαριόμουν δεν… το αψήφησα, ξέρω εγώ γιατί δεν μου είχε πει και τίποτα άλλο παραπέρα. Και κάποια στιγμή τον είδα. Κάποια στιγμή μετά από κάποια εβδομάδα τον είδα κάπου στον δρόμο και του λέω θείε, ήρθε του λέω, αυτός ο ξένος που σε ενδιέφερε και μετά δεν ξέρω από εκεί και δεν θυμάμαι ημερομηνίες και δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ήμουν εγώ εκεί στην πρώτη επίθεση. Εγώ έμαθα όταν έφαγε την πρώτη επίθεση μετά από τέσσερις πέντε μέρες το έμαθα από άλλους».

Νέες εικόνες από τη διαδρομή του δολοφόνου

Από την άλλη, νέες εικόνες έρχονται στο φως από τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης της διπλής δολοφονίας, στις οποίες καταγράφεται με ένα δεύτερο άτομο πάνω στο λευκό σκούτερ, το οποίο ερευνάται από τις Αρχές. Το βίντεο δείχνει στις 17.40 δύο αναβάτες με κράνη, να κινούνται στον δρόμο για το κάμπινγκ, με τον συνεπιβάτη να κρατά μία θήκη κιθάρας, ενώ την ίδια ώρα ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο εμφανίζει τον άνδρα με το σκούτερ να μπαίνει σε βενζινάδικο για ανεφοδιασμό.

Σε αυτό φαίνεται το επίμαχο σκούτερ να κινείται στην περιοχή της Γιάλοβας λίγη ώρα μετά το διπλό φονικό.