Φοινικούντα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο με τον συνεπιβάτη- Ψάχνουν γιατί κρατούσε θήκη κιθάρας

Όσο έρχονται στο φως στοιχεία για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει τον δράστη και τον δεύτερο άνθρωπο που φαίνεται να βρίσκεται μαζί του πάνω στο σκούτερ. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο νεαρός δράστης δεν έδρασε μόνος, αλλά εκτελούσε εντολές τρίτου προσώπου.

Στην φωτογραφία ντοκουμέντο φαίνεται ο δράστης στο σκούτερ που έχει καταγραφεί και από άλλες κάμερες, να περνά δρόμο μαζί με συνεπιβάτη, μία ώρα και 45 λεπτά πριν από το διπλό φονικό με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη. Οι αρχές φαίνεται πως αναζητούν και τον ηθικό αυτουργό της δολοφονίας.

Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ., «ξετυλίγοντας» το οδοιπορικό του δράστη μέσα από δεκάδες κάμερες ασφαλείας, κατέληξαν σε ένα σαφές συμπέρασμα: Ο δράστης εγκατέλειψε τη Φοινικούντα αμέσως μετά τη δολοφονία, κινήθηκε προς Κυπαρισσία μέσω Πύργου και παλαιάς εθνικής οδού, πέρασε από την Κόρινθο και από εκεί εισήλθε στην Αθήνα, όπου χάθηκε μέσα στα στενά των δυτικών προαστίων.

Όπως δήλωσε στο Action24 ο Γιώργος Καλλιακμάνης, Επίτιμος πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, σχολιάζοντας την νέα φωτογραφία που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ο επιβάτης που κάθεται πίσω στο σκούτερ φαίνεται να φοράει σορτσάκι, κάτι που δείχνει ότι δεν μπορεί να ταξίδεψε όλο το ταξίδι με αυτό λόγω του κρύου. «Άρα από κάπου κοντά επιβιβάστηκε», επισημαίνει. Επικαλούμενος μια μαρτυρία κατοίκου τόνισε ότι οι δύο επιβαίνοντες του σκούτερ δεν πήγαν απευθείας στο σημείο της δολοφονίας, δηλαδή το κάμπινγκ του 68χρονου. Αντίθετα, «όταν ήρθαν από τη Μεσσήνη, πήγαν στη Φοινικούντα», αναφέρει ο κ. Καλλιακμάνης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα διάστημα δύο ωρών.

Μάλιστα μίλησε για δύο απόπειρες σε βάρος του 68χρονου. Η μία απόπειρα έγινε με αεροβόλο όπλο, ενώ για τη δεύτερη περιγράφει έναν άνδρα με χειμερινά ρούχα που με ένα σκούτερ - διαφορετικό από αυτό των φωτογραφιών - πλησίασε το σπίτι του 68χρονου.

Συμβόλαιο θανάτου… με πολλά λάθη

Όλα δείχνουν ότι ο νεαρός δράστης δεν έδρασε μόνος, αλλά εκτελούσε εντολές τρίτου προσώπου – ενός «εγκεφάλου» που φαίνεται να οργάνωσε το συμβόλαιο θανάτου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν πηγές της Αστυνομίας, ο εκτελεστής φαίνεται να ήταν «άπειρος». Οι κινήσεις του χαρακτηρίζονται από προχειρότητα, αστοχίες και λάθη που αφήνουν πίσω ίχνη.

Οι αξιωματικοί εκτιμούν πως είναι ζήτημα χρόνου να «δέσουν» τα κομμάτια του παζλ και να ρίξουν φως στη ματωμένη υπόθεση της Φοινικούντας — ένα διπλό φονικό που δείχνει να ξεπερνά τα όρια μιας απλής εγκληματικής αντιπαράθεσης.

Το χρονικό του φονικού

Το διπλό φονικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (05/10) προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης του άγριου εγκλήματος είναι ένα νεαρό άτομο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές για το ανατριχιαστικό συμβάν, το άτομο αυτό ρώτησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και έναν 61χρονο φίλο του (που εργαζόταν στην επιχείρηση) εάν έχουν κάποιο δωμάτιο. Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε στο χώρο της ρεσεψιόν.

Στο σημείο την ώρα του εγκλήματος βρισκόταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, οποίος γλίτωσε από θαύμα. Ο δράστης πυροβόλησε προς το μέρος του αλλά δεν κατάφερε να τον πετύχει.