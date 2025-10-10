Φονικό στη Φοινικούντα: Ντοκουμέντα από τη διαθήκη του 68χρονου - «Στον αγαπημένο ανιψιό μου...»

Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που δολοφονήθηκε μέσα στην επιχείρησή του το βράδυ της Κυριακής 5/10 μαζί με τον επιστάτη του, είναι ο εκλεκτός της διαθήκης του, καθώς του άφησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του.

Ο 68χρονος άφησε μια καινούργια διαθήκη 3 μόλις ημέρες πριν τη μοιραία νύχτα, όπου ένας άγνωστος μέχρι στιγμής δράστης πυροβόλησε θανάσιμα τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη του, επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι την γράφει «σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου του».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Αντώνη Κράτσα, η διαθήκη συντάχθηκε και κατατέθηκε στον συμβολαιογράφο στις 2 Οκτωβρίου 2025.

«Στον αγαπημένο ανιψιό μου, γιο του αποθανόντος αδερφού μου λόγω ότι τον αγαπώ σαν παιδί μου (αφού από μικρό τον είχα υπό την πνευματική καθοδήγησή μου και αυτός ουδέποτε παράκουσε τις εντολές μου και προσπαθεί πάντα να με κάνει ευτυχισμένο, με πολύ σεβασμό και αγάπη), αφήνω το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων», έγραφε στη διαθήκη του.

Η διαθήκη του 68χρονου:

«Στάδιον, Μαυροβούνι Καλαρίων

Διαθήκη

Σήμερα, στις 2 Οκτωβρίου 2025, κάθομαι και γράφω τη διαθήκη μου (σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου) και σύμφωνα με την επιθυμία μου θα είναι η εξής:

1ον. Στον αγαπημένο ανιψιό μου, γιο του αποθανόντος αδερφού μου λόγω ότι τον αγαπώ σαν παιδί μου (αφού από μικρό τον είχα υπό την πνευματική καθοδήγησή μου και αυτός ουδέποτε παράκουσε τις εντολές μου και προσπαθεί πάντα να με κάνει ευτυχισμένο, με πολύ σεβασμό και αγάπη), αφήνω το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων ήτοι:

α) Στην αδερφή μου, συζ. (εφόσον αυτή ευρίσκεται εν ζωή): ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (100.000)

β) Στον ανιψιό μου ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (100.000)

γ) Στον φίλο μου ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (200.000)

Αυτά όπως περιγράφω ανωτέρω, επιθυμώ να αφήσω ως κληρονομιά στα αγαπημένα μου πρόσωπα και να εφαρμοστούν όσα περιέγραψα σε περίπτωση θανάτου μου, έχοντας ήσυχη τη συνείδησή μου, ότι έπραξα το σωστό και το δίκαιο. Με την παρούσα, καταργώ κάθε προηγούμενη διαθήκη μου.

Στάδιον, 2 Οκτωβρίου 2025»

