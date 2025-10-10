Άγιος Παντελεήμονας: Θρίλερ με δύο άνδρες μέσα στα αίματα, ήταν δεμένοι με tie wrap - Νεκρός ο ένας

Αντιμέτωποι με ένα μακάβριο εύρημα ήρθαν οι αστυνομικοί που λίγο πριν τις 5:00 το απόγευμα μπήκαν σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Σεράφη στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς αντίκρυσαν έναν άνδρα νεκρό και έναν δεύτερο σοβαρά τραυματία.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Πρόκειται για δύο υπηκόους Πολωνίας – Ουκρανίας, οι οποίοι ήταν σύμφωνα με πληροφορίες δεμένοι με tie wrap στα χέρια, ενώ ειδικά ο νεκρός (σ.σ. 31 ετών) είχε πάρα πολλά χτυπήματα στο πρόσωπο και στο σώμα. Χτυπήματα είχε και ο δεύτερος άνδρας, ηλικίας 48 ετών, ο οποίος μεταφέρεται σε νοσοκομείο.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Η πρώτη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας έκανε λόγο για επεισόδιο στη μέση του δρόμου, με τους αστυνομικούς της Ομάδας «ΖΗΤΑ» να μην εντοπίζουν κάτι και ρωτώντας να φτάνουν στην οικία.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 48χρονος που κατάφερε να επιβιώσει και να καλέσει το «100», υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι τέσσερα άτομα, άγνωστα σε αυτούς, μπήκαν στο σπίτι και άρχισαν να τους χτυπούν.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Πρόκειται για μαρτυρία που εξετάζεται, ενώ δεν έχουν βρεθεί ίχνη διάρρηξης του σπιτιού. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι εντός της οικίας εντοπίστηκαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές (λάπτοπ κ.ά), κάτι που ίσως να δείχνει έκνομες δραστηριότητες. Ο 48χρονος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Δείτε βίντεο από το σημείο του αιματηρού περιστατικού: