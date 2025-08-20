Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Πώς έστησαν παγίδα θανάτου στον 47χρονο - Η εκδίκηση της μαφίας

«Επαγγελματικό» χαρακτήρα φαίνεται ότι έχει η εν ψυχρώ δολοφονία του 47χρονου Αρτούρ Μπασίμι ή Τουράμπι στον Άγιο Παντελεήμονα το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου. Ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, έπεσε νεκρός από σφαίρα στο κεφάλι επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 200.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του Flash.gr Κώστα Παπαδόπουλου, στο σημείο βρέθηκε ένας κάλυκας από πυροβόλο όπλο, ενώ οι Αρχές συνδέουν το έγκλημα με ξεκαθάρισμα λογαριασμών της αλβανικής μαφίας.

Το ενδεχόμενο για «συμβόλαιο θανάτου» με υπογραφή βαρυποινίτη από τις φυλακές εξετάζει η αστυνομία, εκτιμώντας πως αφορμή για την εκτέλεση του άνδρα ήταν η διαμάχη που είχε το θύμα με τον «σκληρό ποινικό», ο οποίος βαρύνεται με τουλάχιστον τρεις ανθρωποκτονίες και υποθέσεις ναρκωτικών.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές δεν αποκλείουν ο εντολέας της δολοφονικής επίθεσης να είναι κάποιο μέλος της αλβανικής μαφίας στη χώρα.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Ενέδρα θανάτου

Με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία, η δολοφονία του 47χρονου έχει τα χαρακτηριστικά παγίδας θανάτου. Ο Μπασίμι φέρεται να έφτασε στην Μιχαήλ Βόδα, στο σημείο που βρήκε το θάνατο, περίπου στις 21.30 το βράδυ της Δευτέρας (18/8) μαζί με ένα ακόμα άτομο.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Εκείνη την στιγμή εμφανίστηκε ο εκτελεστής που χωρίς δισταγμό, τον πυροβόλησε δυο φορές σε θώρακα και κεφάλι. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο «φίλος» του θύματος απομακρύνθηκε κατευθείαν από το σημείο, με τις Αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να ήταν το άτομο που οδήγησε τον 47χρονο στο σημείο της δολοφονίας, με το πρόσχημα κάποιας συνάντησης.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν πως ο δράστης μετά την δολοφονία, απομακρύνθηκε προς την περιοχή του Αγίου Νικολάου σε όχημα που τον ανέμενε συνεργός.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Το ποινικό παρελθόν του 47χρονου

Ο Αρτούρ Μπασίμι είχε απασχολήσει την αστυνομία στο παρελθόν για κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών. Τον Φεβρουάριο του 2022, οι φωτογραφίες και τα στοιχεία ταυτότητάς του είχαν δει το φως της δημοσιότητας μετά από εισαγγελική εντολή, καθώς με άλλα 18 άτομα, είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε κλοπές από επιβάτες σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί και ο ηλικίας 38χρονος αδελφός του, που εκτίει ποινή φυλάκισης σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.

Ενεργό μέλος της μαφίας και δολοφόνος ο αδελφός του θύματος

Στο «μικροσκόπιο» της αστυνομίας τίθεται ο αδελφός του 47χρονου, ο οποίος φέρεται να ήταν «εγκέφαλος» της αλβανικής μαφίας, με δραστηριότητα στην Ελλάδα και τη γειτονική χώρα. Οι Αρχές εξετάζουν μάλιστα το ενδεχόμενο η δολοφονία του Μπασίμι να έγινε σε ένδειξη εκδίκησης για πράξη του αδελφού του.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του Top Channel της Αλβανίας, ο 38χρονος είχε δολοφονήσει έναν αστυνομικό το 2017 έξω από το σπίτι του στα Τίρανα. Το 2014 είχε ληστέψει μια γυναίκα με απειλή μαχαιριού.

Στη χώρα μας οι καταγραφές για παράνομες δραστηριότητες ξεκινούν από το 2007 όταν είχε συλληφθεί στις Θεσπρωτία για παράνομη είσοδο στη χώρα. Επίσης, ο αδεφλός του θύματος έχει συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κλοπές και παράνομη οπλοκατοχή.