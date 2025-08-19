Άγιος Παντελεήμονας: Ξεκαθάρισμα η δολοφονία του 47χρονου - Αρχηγός αλβανικής μαφίας ο αδελφός του

Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα τη Δευτέρα (18/8), με έναν άνδρα να εντοπίζεται νεκρός από πυροβόλο όπλο νωρίς το βράδυ, επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 200.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι Αρχές απέκλεισαν την περιοχή, ξεκινώντας τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας και τον εντοπισμό των δραστών.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Στο σημείο βρέθηκε ένας κάλυκας από πυροβόλο όπλο.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του Flash.gr Κώστα Παπαδόπουλου, το θύμα είναι 47 χρονών, αλβανικής καταγωγής, ενώ η πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας είναι πως πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μελών της αλβανικής μαφίας για διακίνηση ναρκωτικών.

Το θύμα είχε ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια.

Σύλληψη για συμμετοχή σε συμμορία

Ο 47χρονος άνδρας, ο οποίος ονομάζεται Αρτούρ Μπασίμι, έπεσε νεκρός από σφαίρα στο κεφάλι.

Το θύμα είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2022 για συμμετοχή σε 19μελή εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τον Απρίλιο του 2024 για παρόμοιες υποθέσεις.

Τι λένε τα αλβανικά ΜΜΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 38χρονος αδελφός του, Marsel Bashimi, γνωστός και με τα ψευδώνυμα «Shkurtaj» ή «Gozhita».

Ο αδελφός του είχε εκτενείς φακέλους τόσο στην ελληνική όσο και στην αλβανική αστυνομία, ενώ τον Ιούλιο του 2022 συνελήφθη κατηγορούμενος για δολοφονία αστυνομικού.

Θεωρείται το «δεξί χέρι» ενός εγκεφάλου εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην Αλβανία.

Τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως εξετάζεται αν η δολοφονία του 47χρονου σχετίζεται με την εγκληματική δραστηριότητα της οικογένειας.

Οι ελληνικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, διερευνώντας όλα τα πιθανά κίνητρα πίσω από τη δολοφονία.