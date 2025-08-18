Άγιος Παντελεήμονας: Αυτός είναι ο 47χρονος που βρέθηκε νεκρός με τραύματα από πυροβόλο

Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Δευτέρας, ένας άνδρας στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο και βρέθηκε αιμόφυρτο στον δρόμο, επί της οδού Μιχάηλ Βόδα 200.



Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της επίθεσης. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι πρώτες πληροφορίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο νεκρός είναι 37χρονος, αλβανικής καταγωγής, ενώ η πρώτη εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μελών της αλβανικής μαφίας που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών. Το θύμα είχε με ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Στο σημείο έχει βρεθεί ένας κάλυκας από πυροβόλο όπλο.