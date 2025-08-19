Μπαλί: Περουβιανή προσπάθησε να «περάσει» ναρκωτικά με τη βοήθεια... ερωτικού παιχνιδιού

Στην σύλληψη μια Περουβιανής γυναίκας προχώρησαν οι αρχές του, καθώς φέρεται να προσπάθησε να εισαγάγει λαθραία ναρκωτικά στο Μπαλί.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα φέρεται να επιχείρησε να «περάσει» κοκαΐνη στο νησί-θέρετρο της Ινδονησίας χρησιμοποιώντας ένα σεξουαλικό βοήθημα και κρύβοντας τα ναρκωτικά στα εσώρουχά της, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η 42χρονη, η οποία ταυτοποιήθηκε μόνο με τα αρχικά της NS, έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπαλί από το Κατάρ στις 12 Αυγούστου, όταν οι αρχές άρχισαν να την υποψιάζονται.

Πώς έγινε αντιληπτή

«Οι τελωνειακοί υπάλληλοι υποψιάστηκαν τη συμπεριφορά της και, μετά από συνεννόηση με την αστυνομία, την υπέβαλαν σε περαιτέρω έλεγχο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο διευθυντής της μονάδας ναρκωτικών της αστυνομίας του Μπαλί, Radiant.

Οι αστυνομικοί βρήκαν 1,4 κιλά κοκαΐνης μέσα σε ένα σεξουαλικό βοήθημα που ήταν κρυμμένο στα γεννητικά της όργανα και στα εσώρουχά της. Η αστυνομία την κατηγόρησε επίσης για λαθρεμπόριο δεκάδων χαπιών έκσταση.

Ενδεχόμενο θανατική ποινής

Η Περουβιανή γυναίκα είπε στην αστυνομία ότι προσλήφθηκε για να μεταφέρει τα ναρκωτικά στην Ινδονησία από έναν άνδρα που γνώρισε στο dark web τον Απρίλιο, με αντάλλαγμα 20.000 δολάρια, είπε ο Radiant.

Η γυναίκα έχει κατηγορηθεί βάσει του αυστηρού νόμου περί ναρκωτικών της Ινδονησίας και ενδέχεται να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή αν κριθεί ένοχη.

Τον περασμένο μήνα, ένα δικαστήριο στο Μπαλί καταδίκασε μια 46χρονη Αργεντινή σε επτά χρόνια φυλάκισης, αφού κρίθηκε ένοχη για λαθρεμπόριο 244 γραμμαρίων κοκαΐνης τυλιγμένης σε προφυλακτικό, την οποία έκρυψε στα γεννητικά της όργανα.

Η Ινδονησία έχει μερικούς από τους πιο αυστηρούς νόμους για τα ναρκωτικά στον κόσμο.

Η Ινδονησία πραγματοποίησε τις τελευταίες εκτελέσεις το 2016, σκοτώνοντας έναν Ινδονήσιο και τρεις Νιγηριανούς καταδικασμένους για ναρκωτικά με εκτελεστικό απόσπασμα.