«Ελ. Βενιζέλος»: Πως στήθηκε το μπλόκο στον Βραζιλιάνο με τα 100 «αυγά» κοκαΐνης

Μία πληροφορία που έφτασε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, για έναν 37χρονο Βραζιλιάνο μέλους διεθνικής εγκληματικής ομάδας, οδήγησε σε μία ακόμη σύλληψη για απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών στη χώρα μας με την μέθοδο της κατάποσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος έφτασε στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» αργά το απόγευμα της Κυριακής (17/8), με τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών να τον εντοπίζουν αμέσως και να τον οδηγούν για έλεγχο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος, αφιχθείς αεροπορικώς από το εξωτερικό, ότι είχε προβεί στην κατάποση 100 αυτοσχέδιων ωοειδών συσκευασιών, αεροστεγώς περιτυλιγμένες με νάιλον ταινία, που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 1.120 γραμμαρίων.

Τα «αυγά κοκαΐνης»

Ο λόγος για τα «αυγά κοκαΐνης», που χρησιμοποιούν πολύ συχνά εγκληματικής ομάδες για να διακινούν ναρκωτικά παγκοσμίως. Η ποσότητα των ναρκωτικών κατασχέθηκε, αφού ο κατηγορούμενος την απέβαλε σταδιακά με φυσικό τρόπο, ενώ από την περαιτέρω έρευνα βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ.

Ο άνδρας από τη Βραζιλία, με την σε βάρος του δικογραφία από τη Δίωξη Ναρκωτικών, θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης ενώ το κινητό του τηλέφωνο θα γίνει «φύλλο και φτερό» για να βρεθούν τυχόν επαφές του με πρόσωπα στην Ελλάδα.