Δίωξη Ναρκωτικών: Τρεις προφυλακίσεις για το φορτίο των 271 κιλών κοκαΐνης

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τις απολογίες τους, οι τρεις συλληφθέντες για τα περισσότερα από 271 κιλά κοκαΐνης που εντοπίστηκαν σε κοντέινερ στον Λιμένα Θεσσαλονίκης, από τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών του «ελληνικού FBI».



Πρόκειται για μία από τις πολλές μεγάλες «δουλειές» που το τελευταίο διάστημα έχει βγάλει η συγκεκριμένη υπηρεσία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν και τρία άτομα: δύο Έλληνες και ένας Βούλγαρος (σ.σ. 32, 40 και 47 ετών αντίστοιχα). Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες φέρονται να υποστήριξαν ενώπιον του ανακριτή πως έχουν πλήρη άγνοια για την μεταφορά της κοκαΐνης.



Ωστόσο, ο τρίτος της εγκληματικής ομάδας, ο οποίος κατά την διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης πήδηξε την μάντρα της μεταφορικής εταιρείας στον Ασπρόπυργο προσπαθώντας διαφύγει, φέρεται να είπε: «Εμένα μου ζήτησαν να μεταφέρω κάτι εργαλεία στο κοντέινερ. Δεν γνώριζα κάτι για κοκαΐνη. Φαντάστηκα ότι υπήρχαν μέσα λαθραία τσιγάρα». Αυτό παρά το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη επιχείρηση - ορμητήριο βρέθηκε ποσότητα της «λευκής κυρίας» που έφτασε στη Θεσσαλονίκη από τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.



Να θυμίσουμε ότι η ποσότητα των 271 κιλών κοκαΐνης είχε βρεθεί στον Λιμένα Θεσσαλονίκης, μέσα σε ειδικά κατασκευασμένη κρύπτη στο πάτωμα εμπορευματοκιβωτίου με νόμιμο φορτίο μπανάνες. Κανένας από τους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση δεν έπεισε τη Δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα να πάρουν τον δρόμο για τις φυλακές με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.



Με εντολή του εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διατάχθηκε η διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης των ναρκωτικών, όπου οδήγησε και στις 3 συλλήψεις από τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.