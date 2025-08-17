Νεκρός κρατούμενος στο Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας - Είχε συλληφθεί για ναρκωτικά

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής 17 Αυγούστου 2025 στο κελί του, κρατούμενος στο Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο κρατούμενος είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών χθες Σάββατο (16/08), ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα της Κερατέας όπου επρόκειτο να κρατηθεί.

Το πρωί ωστόσο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στο Αστυνομικό Τμήμα. Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε βάρος του αλλοδαπού είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος εμφάνισης σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Σήμερα το πρωί (17 Αυγούστου 2025) σε χώρο κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Κερατέας, αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος είχε συλληφθεί χθες Σάββατο 16 Αυγούστου 2025, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.



Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής. Παράλληλα διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σημειώνεται ότι, σε βάρος του ανωτέρω είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος εμφάνισης σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής».



