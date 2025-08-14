Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών - Βρέθηκε πάνω του πλαστό διαβατήριο

Στη σύλληψη αλλοδαπού σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση προχώρησαν την Τετάρτη (13/8), σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 9 ετών και χρηματική ποινή 31.000 ευρώ, για τις πράξεις της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με τη μορφή της αγοράς, της μεταφοράς από κοινού και της κατοχής από κοινού κατ’ εξακολούθηση, της παράνομης οπλοκατοχής και της κατοχής πλαστού διαβατηρίου.

Περαιτέρω, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πλαστό διαβατήριο και μία πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, αδίκημα για το οποίο σχηματίσθηκε διακριτή ποινική δικογραφία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε για πλαστογραφία, θα υποβληθεί αρμοδίως.