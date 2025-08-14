Σύλληψη για εμπρησμό στην Πάτρα: Φωτογραφίες απεικονίζουν άτομο σε χωράφι πριν εκδηλωθεί φωτιά

Σε φωτογραφικά ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας αργά το βράδυ της Τετάρτης (13/8), φέρεται να απεικονίζεται ο 25χρονος άνδρας που συνελήφθη για εμπρησμό την Τετάρτη στην περιοχή του γηροκομείου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις εικόνες που δημοσιοποίησε το Open, ένας άνδρας σκύβει σε χωράφι και δείχνει να περιεργάζεται το σημείο. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την αποχώρηση του εκδηλώνεται μία εστία φωτιάς, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, απογευματινές ώρες της Τετάρτης (13/08/2025), συνελήφθη στην περιοχή της Αχαΐας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, ένας 25χρονος ημεδαπός για εμπρησμό. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Ο 25χρονος συνελήφθη, στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας, όταν έγινε αντιληπτός να κινείται ύποπτα την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν .



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση. Μάλιστα, στο πλαίσιο των ερευνών πρόκειται να γίνει έρευνα στο σπίτι του 25χρονου.



Στο μεταξύ, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μαζί με στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπίσουν άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο και βρίσκονταν πολύ κοντά στην περιοχή, όπου εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.