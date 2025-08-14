Οι φλόγες δίπλα στην πόλη: Συγκλονιστική αεροφωτογραφία από τη φωτιά στην Πάτρα

Εντυπωσιακή αεροφωτογραφία από τη μεγάλη φωτιά στην Πάτρα κατέγραψε το βράδυ της Τετάρτης (13/8) ένας πιλότος, η οποία μόλις αναρτήθηκε, έγινε... ανάρπαστη στα social media.

Στην εικόνα που ανέβασε ο πιλότος Γιάννης Σταυράκης, φαίνεται η πόλη φωτισμένη τη νύχτα, ενώ λίγα χιλιόμετρα μακριά οι φλόγες καταστρέφουν ανεξέλεγκτα τη γύρω περιοχή.

Στην κατεύθυνση της Αρόης, μία ατελείωτη γραμμή φωτιάς «τυλίγει» το τοπίο, ενώ στον Ρωμανό η φωτιά εντείνεται με εξαιρετική δύναμη. Στον ορίζοντα, μικρές αναφλέξεις φαίνονται σαν μικρά καντηλάκια, αποδεικνύοντας πόσο επικίνδυνες και διαρκείς είναι οι αναζωπυρώσεις.

Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε το pelop.gr:

Φωτ.: pelop.gr

Σε ύφεση η φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας

Καλά είναι τα νέα από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη στα Συχαινά Αχαΐας καθώς παρουσιάζει σημαντική ύφεση, μετά από μια νύχτα με αναζωπυρώσεις και απειλές για κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για πλήρη κατάσβεση, ενώ οι αρχές λαμβάνουν μέτρα προστασίας των πολιτών και ερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Κατά τη χθεσινή ημέρα, εκδόθηκαν πολλαπλά μηνύματα από το 112, με τα οποία καλούνταν οι κάτοικοι των περιοχών Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπο και Εγλυκάδα να μετακινηθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 140 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρες ομάδες και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Επιπλέον, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τους ΟΤΑ.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε προληπτική εκκένωση του νοσοκομείου Παίδων «Καραμανδάνειο», χωρίς ωστόσο να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους ασθενείς. Οκτώ ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα, ενώ άλλοι τέσσερις φιλοξενούνται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το «Καραμανδάνειο» δεν απειλείται από τη φωτιά.

Σύμφωνα με στελέχη της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά στα Συχαινά δεν φαίνεται να είναι τυχαία ή να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Υπάρχουν βίντεο με κινήσεις δύο ύποπτων ατόμων πάνω σε δίκυκλο, τα οποία ερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία για πιθανή εμπλοκή τους.

Στα Συχαινά Πατρών, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και κηλιδώσεις με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν συνεχώς.