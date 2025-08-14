Φωτιές τώρα: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Χίο, Αχαΐα - Η έκτακτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Για τρίτο 24ωρο οι φωτιές συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο, με τους ισχυρούς ανέμους να συνεχίζουν να δυσκολεύουν τις προσπάθειες των ομάδων κατάσβεσης για να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής ο εκπρόσωπος Τύπου, Βασίλης Βαθρακογιάννης, η εικόνα είναι βελτιωμένη σε όλες τις μεγάλες φωτιές, ενώ αυτή τη στιγμή ενεργά είναι τα μέτωπα σε Χίο και Αχαΐα, ενώ διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζονται στις πυρκαγιές σε Φιλιππιάδα και Ζάκυνθο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος:

«Στη Ζάκυνθο, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο παρά μόνο μικρές διάσπαρτες εστίες. Επί τόπου επιχειρούν τρία ελικόπτερα.

Στη Φιλιππιάδα, επίσης δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες.

Στην Αχαΐα, υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες και το κύριο μέτωπο κινείται από Κεραίες σε Ρωμανό. Επί τόπου επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα.

Στη Χίο η πυρκαγιά καίει σε δύσβατο σημείο κοντά στο χωριό Παρμπαριά. Επί τόπου επιχειρούν δύο αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα».

Αναλυτικά, η ενημέρωση της Πυροσβεστικής από τον κ. Βαθρακογιάννη:

«Καλημέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Βελτιωμένη είναι η γενική εικόνα σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, μετά την ολονύχτια μάχη των ισχυρών Πυροσβεστικών δυνάμεων,

στη Ζάκυνθο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί τρία (3) ελικόπτερα,

στην περιοχή Γυμνότοπος, βόρεια της Φιλιππιάδας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και δύο (2) ελικόπτερα. Συνεχίζονται οι ενέργειες για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων, κυρίως στις παρυφές της Φιλιππιάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η περίμετρος της πυρκαγιάς,

στην Αχαΐα γενικότερα αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες, αλλά, αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά είναι ενεργή, στην περιοχή από Κεραίες προς Ρωμανό. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και έξι (6) ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους,

στη Χίο, η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία, στη βορειοδυτική και Βορειοανατολική πλευρά, αλλά και πλησίον, του οικισμού Παρπαριά. Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί δύο (2) αεροσκάφη και έξι (6) ελικόπτερα.

Η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, στο Ξηροχώρι Ηλείας, είναι σε ύφεση.

Πολύ δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Σε γενική επιφυλακή παραμένουν οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».

Σε ύφεση η φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας

Η μεγάλη πυρκαγιά στα Συχαινά Αχαΐας εμφανίζει σημαντική ύφεση, μετά από μια νύχτα με αναζωπυρώσεις και απειλές για κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για πλήρη κατάσβεση, ενώ οι αρχές λαμβάνουν μέτρα προστασίας των πολιτών και ερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Κατά τη χθεσινή ημέρα, εκδόθηκαν πολλαπλά μηνύματα από το 112, με τα οποία καλούνταν οι κάτοικοι των περιοχών Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπο και Εγλυκάδα να μετακινηθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 140 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρες ομάδες και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Επιπλέον, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τους ΟΤΑ.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε προληπτική εκκένωση του νοσοκομείου Παίδων «Καραμανδάνειο», χωρίς ωστόσο να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους ασθενείς. Οκτώ ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα, ενώ άλλοι τέσσερις φιλοξενούνται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το «Καραμανδάνειο» δεν απειλείται από τη φωτιά.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 13, 2025

Σύμφωνα με στελέχη της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά στα Συχαινά δεν φαίνεται να είναι τυχαία ή να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Υπάρχουν βίντεο με κινήσεις δύο ύποπτων ατόμων πάνω σε δίκυκλο, τα οποία ερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία για πιθανή εμπλοκή τους.

Στα Συχαινά Πατρών, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και κηλιδώσεις με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν συνεχώς.

Φωτιά στην Αχαΐα / Φωτ.: Eurokinissi

Σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνελήφθη τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (13/8) στην περιοχή της Αχαΐας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, 25χρονος ημεδαπός για εμπρησμό.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 25χρονος φέρεται να έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας. Κάποιοι φέρεται να τον είδαν να βάζει φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Γηροκομείο, πιθανότατα στο Κωνσταντοπούλειο, το οποίο και εκκενώθηκε.

Περίοικοι ειδοποίησαν τους αστυνομικούς που λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς βρίσκονταν στην περιοχή και τον συνέλαβαν.

Οδηγήθηκε στην Ασφάλεια της Πάτρας κι εκεί ανακρίνεται αυτή τη στιγμή.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, εξετάζεται αν έβαλε μόνο τη συγκεκριμένη φωτιά ή και άλλες.

Σημαντικά προβλήματα στη Χίο

Στη Χίο οι φλόγες έχουν καταπιεί χιλιάδες στρέμματα γης, έχουν περάσει από αρκετούς οικισμούς, που βρίσκονται μέσα στο δάσος.

Δύο ενεργά μέτωπα αντιμετωπίζει από ξηράς και αέρος η Πυροσβεστική, ενώ αισιοδοξία επικρατεί από το γεγονός ότι έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Στο χωριό Κηπουριές η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς οι φλόγες έχουν κυκλώσει το χωριό, όπου υπάρχει αρκετά καύσιμη ύλη, με αποτέλεσμα να φουντώνουν οι φλόγες και να απειλούνται κατοικίες.

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. ανάγκασαν όσους κατοίκους παρέμεναν στο χωριό να αποχωρήσουν. Η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων όσων επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο επικεντρώνεται στον οικισμό, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος ουσιαστικά αυτού του μετώπου είναι δύσβατο, άρα δεν μπορεί δεν μπορούν να επιχειρήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Οπότε προσπαθούν να ανακόψουν το πύρινο μέτωπο και να σώσουν τις κατοικίες του οικισμού.

Το δεύτερο μέτωπο είναι προς τη Σπαρτούντα. Νωρίτερα, ήχησε και 112 για το χωριό Παρπαριά για απομάκρυνση προς Βολισσό.

Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στην Πρέβεζα – Μεγάλο μέτωπο στην Καμπή Άρτας

Σε τρία μέτωπα δίνουν τη μάχη οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα. Η εικόνα λίγο μετά τις 22:30 είναι καλύτερη, καθώς οι άνεμοι έχουν κοπάσει και οι εναέριες ρίψεις κατά τη διάρκεια της ημέρας περιόρισαν τα μέτωπα της φωτιάς.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν και αντιμετωπίζουν τις αναζωπυρώσεις. Νωρίτερα, η φωτιά κινήθηκε σε τρία μέτωπα: Προς λίμνη Ζηρού, προς τον οικισμό Γοργόμυλο και στην περιοχή Καμπή. Τα μέτωπα είχαν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα.

Μάλιστα μία αναζωπύρωση στην περιοχή Καμπή είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου μετώπου αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στα μέτωπα της φωτιάς. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ένα μέτωπο κινείται προς λίμνη Ζηρού. Ένα δεύτερο κινήθηκε προς τον οικισμό Γοργόμυλο. Ένα τρίτο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Καμπί. Τα δύο από τα μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα. Οι άνεμοι δημιουργούν διάσπαρτες εστίες που ανατροφοδοτούν τις εστίες της φωτιάς.

Νωρίτερα την Τετάρτη (13/8), με αλλεπάλληλα μηνύματα του 112, κλήθηκαν κάτοικοι και επισκέπτες να μετακινηθούν από πολλές περιοχές: Απο Κερασώνα και Αγ. Παρασκευή, να μετακινηθούν προς τα Ιωάννινα. Από τον Αμμότοπο να μετιακινηθούν προς Κιάφα. Όσοι βρίσκονται στις περιοχές Βουλιστά, Παναγιά και Γωνιά, να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα.

Έχουν καεί σπίτια, ελαιώνες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης. 17 κοινότητες είναι χωρίς ρεύμα και νερό. Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Ζάκυνθο

Χωρίς ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς πλέον η Ζάκυνθος, καθώς η Πυροσβεστική περιόρισε την πυρκαγιά στην ορεινή ζώνη ανάμεσα σε Αγαλά και Κοιλιωμένο, όπως και αυτήν κοντά στο Κορακονήσι.

Ωστόσο, συνεχίζουν να επιχειρούν αρκετοί πυροσβέστες στα επίφοβα σημεία, για να αποτραπεί ο κίνδυνος από πιθανές αναζωπυρώσεις το πρωί. Παραλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις ρυθμίζουν την κυκλοφορία, για να διευκολύνουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων και να μην προκληθεί ατύχημα, με ιδιαίτερη έμφαση στη ζώνη Πανοκράτορας-Μουζάκι.

Νωρίτερα είχαν εκδοθεί μηνύματα του 112 για τις περιοχές Μουζάκι, Λαγοπόδο, Ρομύρι και Παντοκράτορα, να μετακινηθούν προς τη Χώρα Ζακύνθου. Την ίδια ώρα, η φωτιά καίει στην κορυφογραμμή του Παντοκράτορα, αλλά και ανάμεσα σε Κοιλιωμένο και Αγαλά, που κατευθύνεται προς Έξω Χώρα.