Χάρτης φωτιάς: Σε «πορτοκαλί» συναγερμό και σήμερα η χώρα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Πολιτική Προστασία, καθώς το επίπεδο συναγερμού για την εκδήλωση φωτιάς και σήμερα Πέμπτη (14/8) παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό σε 13 περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Αττική, Βοιωτία, Αργολίδα

Έβρο, Ροδόπη

περιοχές της Εύβοιας, Φθιώτιδας, Κορινθίας και Ξάνθης

Σαμοθράκη, Θάσο, Λήμνο, Σκύρο

Υψηλός κίνδυνος παρατηρείται στην υπόλοιπη νησιωτική και ηπειρωτική χώρα.

Πέφτει η ισχύς των ανέμων

Υπερ των πυροσβεστών θα λειτουργήσει σήμερα ο καιρός, καθώς η ισχύς των ανέμων δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 6 μποφόρ, κυρίως στην περιοχή του βόρειου Αιγαίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως μετά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς έως βορειοδυτικούς 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Στον νομό Θεσσαλονίκης οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.