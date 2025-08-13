Οριοθετημένες οι φωτιές σε Βόλβη Θεσσαλονίκης και Σκύδρα Πέλλας

Οριοθετημένες είναι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία οι πυρκαγιές κοντά στο Βαγιοχώρι του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη και στο Μαυροβούνι της Σκύδρας.



Η πυρκαγιά στο δήμος Βόλβης εκδηλώθηκε τη Δευτέρα και την Τρίτη αναζωπυρώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.



Η φωτιά στο Μαυροβούνι της Μαυροβούνι της Σκύδρας, στην περιοχή Νέα Ζωή, του νομού Πέλλας εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης, σε χορτολιβαδική έκταση.