Κίνηση: «Φρακαρισμένος» από νωρίς ο Κηφισός - Στο «κόκκινο» Κηφισίας και Αθηνών

Χάος επικρατεί από πολύ νωρίς το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου στον Κηφισό, μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:00, όπου ΙΧ συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με φορτηγό.

Το τροχαίο έγινε στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, στο ρεύμα προς Λαμία. Από τη σύγκρουση των οχημάτων ανετράπη και το φορτηγό, στη δεξιά λωρίδα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως 2 επιβάτες του αυτοκινήτου έχουν τραυματιστεί. Συνεργεία του δήμου έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν να καθαρίζουν τον δρόμο τόσο από τα μπάζα όσο και από λάδια που έπεσαν, ωστόσο η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων.

Στο «κόκκινο» είναι, επίσης, τόσο η λεωφόρος Κηφισίας όσο και η Αθηνών-Κορίνθου, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις.

Γενικότερα, η κίνηση στους κεντρικούς άξονες του λεκανοπεδίου είναι αυξημένη.

Google Maps

Σύμφωνα με την αναφορά της Τροχαίας Αττικής, αυξημένη κίνηση σημειώνεται: