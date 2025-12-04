Χάος στον Κηφισό λόγω τροχαίου: Φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ - Άνοιξε ο δρόμος μετά από 2 ώρες

Σοβαρό τροχαίο με 2 τραυματίες σημειώθηκε λίγο πριν τις 06:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (4/12) στον Κηφισό, όπου φορτηγό συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο με αυτοκίνητο.

Το τροχαίο έγινε στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, στο ρεύμα προς Λαμία. Από τη σύγκρουση των οχημάτων ανετράπη και το φορτηγό, στη δεξιά λωρίδα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως 2 επιβάτες του αυτοκινήτου έχουν τραυματιστεί. Η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη.

Συνεργεία του δήμου έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν να καθαρίζουν τον δρόμο τόσο από τα μπάζα όσο και από λάδια που έπεσαν.

Τα μπάζα που έπεσαν ωστόσο από το φορτηγό, εκτοξεύτηκαν και στις άλλες λωρίδες με αποτέλεσμα και οι τρεις να κλείσουν προσωρινά. Για περίπου δύο ώρες η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν μόνο από τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης με αποτέλεσμα η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος των ΚΤΕΛ ενώ έχει επηρεαστεί και η Αττική Οδός. Λίγο πριν τις 08:00 το πρωί όλες οι λωρίδες δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία.

Οι καθυστερήσεις στο σημείο είναι αρκετά μεγάλες καθώς έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της Νέας Κηφισιάς μέχρι την Αττική Οδό.