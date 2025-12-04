Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική - Παράταση 24 ωρών στην απεργία των οδηγών

Σε νέα 24ωρη απεργία έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής, κλιμακώνοντας την κινητοποίησή τους που ξεκίνησε την Τρίτη και ήταν εξαρχής προγραμματισμένη για δύο ημέρες.

Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), οι αυτοκινητιστές των ταξί θα συγκεντρωθούν και θα παρατάξουν τα οχήματά τους επί της Λεωφόρου Αθηνών στη συμβολή με την οδό Αντιγόνης (μέτωπο προς Λεωφόρο Κηφισού).

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποίησε για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Σημειώνεται ότι λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, οι αυτοκινητιστές των ταξί συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, όπου και σημειώθηκε ένταση με τα ΜΑΤ, όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμόδιους. Από την πλευρά των ΜΑΤ έγινε περιορισμένη χρήση χημικών.

Στη συνέχεια, μέσω της λεωφόρου Μεσογείων, τα ταξί πραγματοποίησαν έκτακτη οχηματοπορεία προς τη Βουλή, με αποτέλεσμα να επικρατήσει κυκλοφοριακό χάος.