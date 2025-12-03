Παρατείνεται η απεργία των ταξί στην Αττική και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Απόφαση για παράταση της 48ωρης απεργίας των ταξίπήραν οι αυτοκινητιστές από το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Τετάρτης (3/12), λίγες ώρες μετά τη συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.



Το ΣΑΤΑ κήρυξε νέα 24ωρη απεργία για την Πέμπτη (4/12) και αυτό σημαίνει ότι η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί τουλάχιστον μέχρι νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας (Παρασκευή) οπότε και ο κλάδος αναμένεται να πάρει αποφάσεις για τη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση τόσο το ΣΑΤΑ όσο και η Ομοσπονδία (ΠΟΕΙΑΤΑ) έχουν προειδοποιήσει με απεργία διαρκείας μετά τις γιορτές.



Είναι ενδεικτική των προθέσεων των αυτοκινητιστών η σημερινή ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ: «Και σήμερα 2η μέρα Πανελλαδικής απεργίας, ο κλάδος των ταξί αντέδρασε σε όλη τη χώρα.

Με κινητοποιήσεις στα Υπουργεία, με στήριξη στις αγροτικές κινητοποιήσεις, με επαφές σε ανώτερα κυβερνητικά στελέχη και συνεχίζουμε…Η Πανελλαδική απεργία λήγει στις 06.00 αύριο το πρωί. Το Διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας όμως, αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, άμεσα θα πάρει καθολικές αποφάσεις για τη συνέχεια των αντιδράσεων, οργανωμένα και αποφασισμένα. Συνεχίζουμε παράλληλα να προβάλλουμε και να διεκδικούμε τα προβλήματα του κλάδου με κάθε τρόπο. Δεν θα μείνουμε μόνο στις υποσχέσεις!!!».