Απεργία Ταξί: Ένταση μεταξύ οδηγών και ΜΑΤ στο υπουργείο Μεταφορών - Έγινε χρήση χημικών

Ένταση επικράτησε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου καθώς οι οδηγοί ταξί μετέβησαν στο υπουργείο Μεταφορών ενώ πραγματοποιούν 48ωρη απεργία.

Συγκεκριμένα, φτάνοντας στην πύλη του υπουργείου, οι δεκάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να εισέλθουν ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμοδίους. Από την πλευρά των ΜΑΤ έγινε περιορισμένη χρήση χημικών.

Πάντως, όπως διαμηνύουν οι οδηγοί ταξί, οι κινητοποιήσεις τους μπορεί να διαρκέσουν μεγαλύτερο χρόνο εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ, οι διεκδικήσεις του κλάδου είναι οι εξής: