Απεργία Ταξί: Ένταση μεταξύ οδηγών και ΜΑΤ στο υπουργείο Μεταφορών - Έγινε χρήση χημικών
Όπως διαμηνύουν οι οδηγοί ταξί, οι κινητοποιήσεις τους μπορεί να διαρκέσουν μεγαλύτερο χρόνο εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
Ένταση επικράτησε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου καθώς οι οδηγοί ταξί μετέβησαν στο υπουργείο Μεταφορών ενώ πραγματοποιούν 48ωρη απεργία.
Συγκεκριμένα, φτάνοντας στην πύλη του υπουργείου, οι δεκάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να εισέλθουν ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμοδίους. Από την πλευρά των ΜΑΤ έγινε περιορισμένη χρήση χημικών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ, οι διεκδικήσεις του κλάδου είναι οι εξής:
- Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
- Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
- Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
- Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
- Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
- Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
- Κινητοποιήσεις στην πρωτεύουσα