Απεργία ταξί: STOP από την ΕΛΑΣ στους οδηγούς - Ήθελαν να ενωθούν με το μπλοκ των αγροτών στο Κιάτο
Στα γραφεία του ΣΑΤΑ μεταβαίνουν οι αυτοκινητιστές από όπου και θα ακολουθήσει πορεία με τα πόδια προς την πλατεία Συντάγματος.
Σε εξέλιξη είναι η κινητοποίηση των οδηγών ταξί, οι οποίοι πραγματοποιούν απεργία για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.
Μάλιστα, σημειώθηκε ένταση νωρίτερα, σήμερα, καθώς οι οδηγοί πραγματοποιούσαν αυτοκινητοπορεία και θέλησαν να βγουν στη λεωφόρο Αθηνών για να ενωθούν με το αγροτικό μπλόκο στο Κιάτο.
Η Αστυνομία όμως -μετά από εντολή εισαγγελέα- δεν τους επέτρεψε να προχωρήσουν και έστησαν μπλόκο στη λεωφόρο Αθηνών, με αποτέλεσμα οι αυτοκινητιστές να αποφασίσουν να κατευθυνθούν προς τα γραφεία του ΣΑΤΑ, όπου και έφτασαν στις 12:15. Στη συνέχεια οι οδηγοί θα πραγματοποιήσουν πορεία με τα πόδια προς την πλατεία Συντάγματος.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί έχει προειδοποιήσει για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.