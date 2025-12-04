Απεργία ταξί: STOP από την ΕΛΑΣ στους οδηγούς - Ήθελαν να ενωθούν με το μπλοκ των αγροτών στο Κιάτο

Σε εξέλιξη είναι η κινητοποίηση των οδηγών ταξί, οι οποίοι πραγματοποιούν απεργία για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Μάλιστα, σημειώθηκε ένταση νωρίτερα, σήμερα, καθώς οι οδηγοί πραγματοποιούσαν αυτοκινητοπορεία και θέλησαν να βγουν στη λεωφόρο Αθηνών για να ενωθούν με το αγροτικό μπλόκο στο Κιάτο.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Η Αστυνομία όμως -μετά από εντολή εισαγγελέα- δεν τους επέτρεψε να προχωρήσουν και έστησαν μπλόκο στη λεωφόρο Αθηνών, με αποτέλεσμα οι αυτοκινητιστές να αποφασίσουν να κατευθυνθούν προς τα γραφεία του ΣΑΤΑ, όπου και έφτασαν στις 12:15. Στη συνέχεια οι οδηγοί θα πραγματοποιήσουν πορεία με τα πόδια προς την πλατεία Συντάγματος.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Αξίζει να σημειωθεί πως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί έχει προειδοποιήσει για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr