Κίνηση: «Εφιάλτης» στον Κηφισό - Δυσκολίες σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό

Με χαμηλές ταχύτητες σε πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες συνεχίζεται η εβδομάδα για πολλούς οδηγούς καθώς η κίνηση το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου βρίσκεται στο «κόκκινο».

Κηφισός, Κηφισίας αλλά και η λεωφόρος Αθηνών έχουν και πάλι την τιμητική τους αφού οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται είναι αυξημένες με τους οδηγούς να δοκιμάζουν την υπομονή τους.

Συγκεκριμένα, για όσους βρίσκονται επί της λεωφόρου Κηφισού τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Αττικής Οδού έως τη Νέα Ιωνία και από η Νέα Φιλαδέλφεια έως και τη λεωφόρο Αθηνών.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 27, 2026

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, στο κέντρο της πρωτεύουσας επικρατεί κομφούζιο στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού αλλά και στο ύψος της Συγγρού κυρίως στην περιοχή γύρω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός στο ύψος της λεωφόρου Αμαλίας.

Παράλληλα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, εντοπίζονται αρκετά προβλήματα με την κίνηση να αυξάνεται σταδιακά και στα δυο ρεύματα.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας.

Στο λιμάνι του Πειραιά επικρατεί επίσης κομφούζιο αφού περιμετρικά παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη κίνηση εμφανίζει η λεωφόρος Ποσειδώνος και στα δυο ρεύματα στο ύψος του Αλίμου.