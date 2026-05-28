Κίνηση: Το αδιαχώρητο στον Κηφισό - Μετ' εμποδίων σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου σε αρκετές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό στο ρεύμα ανόδου. Ειδικότερα, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Παράλληλα, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως και τα διυλιστήρια οι οδηγοί θα συναντήσουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, η κίνηση των οχημάτων αυξάνεται σταδιακά με αποτέλεσμα τουλάχιστον προς ώρας να δημιουργούνται τμηματικά δυσχέρειες για τους οδηγούς.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα που κινούνται στο ύψος του Χίλτον από την πλατεία Μαβίλη έως και το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά οι οδηγοί θα συναντήσουν κίνηση σε όλο το μήκος της και στα δυο ρεύματα.

Στη λεωφόρο Καρέα, καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.