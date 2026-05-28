Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Το αδιαχώρητο στον Κηφισό - Μετ' εμποδίων σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Κόσμος Κίνηση Αττική Αττική Οδός Τροχαία (Η)

Κίνηση: Το αδιαχώρητο στον Κηφισό - Μετ' εμποδίων σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας υπάρχουν έντονα προβλήματα από νωρίς το πρωί με τους οδηγούς να δοκιμάζουν την υπομονή τους.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 08:12

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου σε αρκετές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό στο ρεύμα ανόδου. Ειδικότερα, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Παράλληλα, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως και τα διυλιστήρια οι οδηγοί θα συναντήσουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, η κίνηση των οχημάτων αυξάνεται σταδιακά με αποτέλεσμα τουλάχιστον προς ώρας να δημιουργούνται τμηματικά δυσχέρειες για τους οδηγούς.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα που κινούνται στο ύψος του Χίλτον από την πλατεία Μαβίλη έως και το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά οι οδηγοί θα συναντήσουν κίνηση σε όλο το μήκος της και στα δυο ρεύματα.

Στη λεωφόρο Καρέα, καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

kinisi-s3MQa.JPG?v=0

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Κίνηση Αττική Αττική Οδός Τροχαία (Η)

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader