ΕΛΑΣ: «Σαφάρι» ελέγχων στους δρόμους για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Σε εφαρμογή τίθενται αυξημένα μέτρα τροχονομικής αστυνόμευσης από την Ελληνική Αστυνομία, λόγω της αναμενόμενης αυξημένης κίνησης για τον εορτασμό της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος 2026.

Τα μέτρα θα ισχύσουν από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 και θα καλύπτουν το σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας.

Βασικός στόχος είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών, καθώς και η πρόληψη και αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός της ΕΛΑΣ προβλέπει ενισχυμένη παρουσία της Τροχαίας σε κομβικά σημεία, όπως:

είσοδοι και έξοδοι μεγάλων αστικών κέντρων, όπου καταγράφεται αυξημένη έξοδος εκδρομέων

χώροι μαζικής μετακίνησης (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί)

σημεία του οδικού δικτύου με αυξημένη επικινδυνότητα και συχνά τροχαία ατυχήματα

Παράλληλα, θα ληφθούν ειδικά μέτρα και εντός των πόλεων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις και παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε παραβάσεις που σχετίζονται με σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Συνεργεία ελέγχων θα κινούνται σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας σε:

υπερβολική ταχύτητα

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους

επικίνδυνες προσπεράσεις και παραβιάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής

Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και αυστηροί, με το προσωπικό και τα μέσα της Τροχαίας σε αυξημένη ετοιμότητα.

Απαγορεύσεις για φορτηγά

Κατά τη διάρκεια των μέτρων θα ισχύσουν και απαγορεύσεις κυκλοφορίας για όλα τα φορτηγά οχήματα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, τηρώντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μεταξύ άλλων, συστήνεται:

αποφυγή χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

αποχή από κατανάλωση αλκοόλ πριν την οδήγηση

υποχρεωτική χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους

σωστή χρήση παιδικών καθισμάτων

Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες να ελέγχουν την κατάσταση των οχημάτων τους πριν από το ταξίδι και να ενημερώνονται για τις κυκλοφοριακές και καιρικές συνθήκες.

Όπως τονίζει η ΕΛ.ΑΣ., η οδική ασφάλεια αποτελεί ευθύνη όλων, υπογραμμίζοντας ότι κάθε επιλογή πίσω από το τιμόνι μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τους οδηγούς, τους συνεπιβάτες και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.