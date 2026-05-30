Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Όπου φύγει φύγει οι τελευταίοι ταξιδιώτες - «Σύμμαχος» ο καλός καιρός

Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τους τελευταίους ταξιδιώτες να σπεύδουν το πρωί του Σαββάτου (30/5) σε λιμάνια και ΚΤΕΛ προκειμένου να περάσουν αυτές τις λίγες ημέρες στους προορισμούς που έχουν επιλέξει.

Χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν και σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής, κατευθυνόμενοι κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού. Το αδιαχώρητο επικρατεί στον Πειραιά, ενώ μόνο χθες Παρασκευή (29/5) από το λιμάνι ταξίδεψαν περισσότεροι από 20.000 επιβάτες, ενώ περίπου 10.000 άτομα αναχώρησαν για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Από το Λαύριο, η επιβατική κίνηση άγγιξε τους 5.000 ταξιδιώτες.

Τα δρομολόγια στα λιμάνια

Αυξημένη είναι η κίνηση και σήμερα Σάββατο καθώς από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια, με περίπου 11.000 επιβάτες να αναμένεται να αναχωρήσουν.

Για τον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 23 δρομολόγια με υδροπτέρυγα, μεταφέροντας περισσότερους από 2.000 επιβάτες, καθώς και 19 δρομολόγια συμβατικών πλοίων με σχεδόν 5.000 επιβάτες. Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 10 δρομολόγια με περισσότερους από 7.500 ταξιδιώτες, ενώ από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν 9 δρομολόγια με περίπου 3.100 επιβάτες.

Στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένουν οι Κυκλάδες, με την Πάρο, τη Νάξο, την Ίο και τη Σαντορίνη να έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Ηλιοφάνεια και ζέστη το τριήμερο

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Παπαϊωάννου για τον FLASH, με γενικά καλό καιρό θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, περιορισμένη αστάθεια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας σε πιο υψηλά από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

@flashgrofficial Το πρώτο κανονικό καλοκαιρινό τριήμερο είναι εδώ! Με ήλιο, 30άρια και λίγες μόνο απογευματινές μπόρες στα ορεινά, ο καιρός θυμίζει πλέον… διακοπές. Οι θάλασσες παραμένουν δροσερές, αλλά οι παραλίες αναμένεται να γεμίσουν, αφού οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στα ταξίδια. Και από Δευτέρα; Η θερμοκρασία ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, με σκηνικό που θα θυμίζει περισσότερο Ιούλιο παρά αρχές Ιουνίου. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου ( @papaioannou_dim ) 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης ( @yiannistsakmakidis ) 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου ( @xristina.kapa.13 ) ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr - Flash.gr

Το Σάββατο (30/5), το πρωί θα σημειωθούν λίγες σύντομες μπόρες, τοπικού χαρακτήρα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις γύρω από τα ορεινά κυρίως της δυτικής Ελλάδας και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο, που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 2-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο μεταβλητοί άνεμοι 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 26-28 και τοπικά τους 29-30οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-28 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28oC, με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ.

Την Κυριακή (31/5), αναμένεται γενικά καλός καιρός στις περισσότερες περιοχές, με αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά περισσότερη στη Θράκη. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει τους 29-31 και τοπικά τους 32-34οC, με τους ανέμους στα πελάγη να μη ξεπερνούν τα 4-5 μποφόρ.

Τη Δευτέρα (1/6), αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, οπότε και θα φτάσει στην ανατολική και βόρεια χώρα τους 30-34, ενώ στην υπόλοιπη τους 27-30οC. Το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν μπόρες με τους νοτιάδες στα πελάγη να μη ξεπερνούν τα 4-5 μποφόρ.